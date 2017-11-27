Gebze'de Kök Hücrelerin Matematiği Çözülecek

Ülkemizin fen bilimleri alanında en önde gelen eğitim kurumlarından Gebze Teknik Üniversitesi, önemli bir projenin altına imza atmak için çalışmalara başladı. Üniversitede görevli öğretim üyeleri, vücudun yapı taşı olarak adlandırılan kök hücrelerin matematiğini çözmek için harekete geçtiklerini açıkladılar.

TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen "Uyarılmış Kök Hücrelerin Oluşum ve Başkalaşım Süreçlerinin Sistem Biyolojisi ve Biyomühendislik Yaklaşımlarıyla Modellenerek Geliştirilmesi" projesiyle birlikte kök hücrelerin başkalaşımlarının gözlemlenerek, bu başkalaşımların matematiğe dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

GTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Pir, kök hücrelerin başkalaşım süreçlerini matematiksel olarak inceleyeceklerini belirterek, vücutta yaştan dolayı işlevini kaybeden ya da genetik olarak problemli dokuları tamir edecek teknolojiye çok yakın olduklarını kaydeden bir açıklama yayınladı.

Genetik hastalıkların bile kimi durumlarda kök hücrelerle onarılabildiğinin altını çizen Pir, sağlıklı hale gelmiş kök hücrelerin ihtiyaç duyulan doku hücrelerine başkalaştırılabildiğini anlattı; ancak bu dönüşümün haftalar sürdüğünü ve her zaman başarılı olmadığını da söyledi. Bu başkalaşım sürecinin matematiksel olarak anlaşılması durumunda hangi dokunun hangi dokuyla daha iyi uyumlu olduğunu ve hangi sürelerde tepki verdiğini bulabileceklerini belirtti ve şunları ekledi: "Başkalaşımı başarısız kılan herhangi bir aksaklığın hangi noktadan kaynaklandığını ve o aksaklığı nasıl düzeltebileceğimizi tahmin edebiliriz. Kök hücrelerin başkalaşımlarını matematiksel olarak çalışmamızın nedeni; tıbbi kullanım amacıyla bu çalışmaları yapan araştırmacılara yardımcı olmak. Örneğin, daha hızlı nöron hücresi oluşturmak için stratejiler önermek istiyoruz. Böylece ciddi hastalıklarda daha hızlı iyileşme süreci sağlanabilecek."