Gece Açık Kalan Bilgisayar Yangına Neden Oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesi, basit bir ihmal sonucu az kalsın hayatlarını kaybediyordu. Gece açık bırakılan bir bilgisayarın sabaha karşı alev alması sonucu evde yangın çıkarken evdeki üç kişi dumanlardan etkilendi ve tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tolgar Sokak’ta ikamet eden Yılmaz ailesi, yaşadıkları apartmanın beşinci katında bulunan dairelerinde çıkan yangın sonucu hareketli bir güne uyandı. Gece açık unutulan bilgisayarın alev alması ve bilgisayarın bulunduğu masanın da tutuşmasıyla alevler tüm evi sardı. Dumandan etkilenen Mustafa ve Nurcan Yılmaz çifti uyanır uyanmaz gördükleri manzara karşısında komşularından yardım istedi. Komşular yangına ilk müdahaleyi yaparken daha sonra gelen itfaiye ekibi de yangını tamamen söndürdü.

Yangının ardından Mustafa ve Nurcan Yılmaz çifti ve çocukları İlayda Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken itfaiyenin yaptığı araştırmada yangının bilgisayar masasının tutuşmasıyla büyüdüğü belirlendi. Böylelikle küçük bir ihmalin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceği ve “görünmez kaza” tabiri kendini bir kez daha hatırlattı.