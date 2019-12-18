Gece Işığı Modu Hiçbir İşe Yaramıyor Olabilir

Manchester Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzmanlar akıllı telefonlarda bulunan gece ışığı filtresi için bazı gerçekleri ortaya koyuyor.

İşe Yaramıyor!

Geçen yıl boyunca pek çok Android ve iOS uygulaması için gece modu desteği yayınlandı. Bu özellik temel olarak soğuk mavi ışığı daha sıcak sarı ışığa yönelterek uykuya yardımcı olmayı hedefliyor. Bunun nedeni soğuk mavi ışığa maruz kalmanın uykuya dalma kabiliyetini bozabileceğine yönelik inançtı.

Tim Brown tarafından yürütülen yeni araştırma bu durumun pek doğru olmadığını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre akşam saatlerinde maruz kalınan soğuk ve loş ışık vücudu daha az rahatsız ediyor. Bunun temelinde ise akşam saatlerinde aldığımız sıcak ışığın beynimize uyanık kalmamıza yönelik mesaj vermesinden kaynaklanıyor.

Burada önemli olan detayın renk spekturumundan ziyade parlaklık seviyesi olduğunu belirten uzmanlar, daha düşük parlaklığın daha doğru olduğunu vurguluyor.

Bu deneylerin şu an için fareler üzerinde yapıldığını belirtelim. Yani şu aşamada eldeki verilerin insanlar üzerinde nasıl sonuçlar verdiği bilinmiyor. Ancak bunun kanıtlanması için insanlar üzerinde yapılacak deneylere odaklanmaya başlandı.