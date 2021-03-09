Gece Vardiyası Kanser Riskini Arttırıyor: İşte Nedeni!

Gece vardiyası kanser riskini arttırır mı? Bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir dizi çalışma, gece mesailerini yüksek tansiyon ve kanser dahil olmak üzere birçok sağlık sorunu geliştirme riskinin artması ile ilişkilendirmiştir. Yeni bir çalıştırma ise geç saatte çalışmanın neden bireyin kansere yakalanma olasılığını arttırdığını açıklıyor.

Gece Vardiyası Kanser Riskini Neden Arttırır?

Geçen günlerde Journal of Pineal Research'te yayımlanan yeni bir çalışma, geceleri çalışmanın insan vücudu üzerindeki etkisini ve kanser riski ile nasıl ilişki olabileceğini açık bir biçimde gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacılar, geç saatlerde çalışmak ile kanserin ne tür bir bağlantısının olabileceğini değerlendirmek için sağlıklı katılımcılardan gündüz ve gece vardiyası programlarını takip etmesini istedi.

Araştırmacılar, katılımcılardan gelen verileri kullanarak geç saatlerde çalışmanın vücudun biyolojik saati üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ve bu durumun da kansere sebebiyet verdiğini tespit etti. Geceleri çalışan kişilerin DNA hasarı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizen araştırmacılar, DNA hasarı riski artmaya devam ettikçe vücudun DNA'yı onarma yeteneğinin de bozulacağını belirtti.

Araştırmacılara göre DNA onarma yeteneğinin bozulması uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir ve bu da gece vardiyasında çalışan kişilerin neden kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu açıklığa kavuşturuyor. Makalenin ortak yazarı Shobban Gaddameedhi, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gece vardiyasında çalışan kişilerde kanserin daha yaygın görüldüğüne dair kanıtlar artıyor ve bu da Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın gece vardiyasında çalışmayı kansere neden olan aktivite olarak yorumlamasına yol açtı. Bununla beraber çalışmamızın ele almaya çalıştığı gece vardiyasında çalışmanın neden kanser riskini arttırdığı sorusunun cevabı kesinlik kazanmış değildir."

Bugüne kadar geceleri çalışan kişilerin gündüzleri çalışan kişilere göre kansere yakalanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteren sayısız çalışma gerçekleştirildi. Son yapılan bu araştırma ise geceleri çalışmanın neden kanser riskini arttırdığı hakkında en ayrıntılı ipuçları içeren araştırma oldu.

Peki, sizin bu araştırma ile ilgili düşünceleriniz neler? Bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma hakkında bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.