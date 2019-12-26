Geceleri Sıcaklık Farkından Yararlanarak Elektrik Üretebilen Cihaz Geliştirdiler

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, geceleri havada bulunan ısıdan elektrik üretebilen bir cihaz geliştirildi.

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, termoelektrik olarak adlandırılan durumdan faydalanarak, geceleri açığa çıkan sıcaklık farklarını kullanıp elektrik üretebilen bir cihaz geliştirildi. Şu an için üretilen elektrik miktarının oldukça düşük seviyelerde olduğunu paylaşan bilim insanları, daha yüksek güçte elektrik üretimi için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun yoksul toplumlardan oluştuğuna dikkat çeken bilim insanları, elektrik ihtiyaçları için güneş panellerinden faydalanıldığını ancak panellerin sadece gün içinde elektrik üretebildiğini ve üretilen elektriği depolayamadıklarını iletti. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, ileride Dünya’nın elektrik sorununa çözüm bulunması hedefleniyor.

Polistren kutu

Göğe bakan tarafı siyah bir disk ve içe bakan kısmı alüminyum bir bloktan oluşan kutu, LED ışığı yakabilecek güçte elektrik üretiyor. Polistren kutu, siyah taraf ve alüminyum blok, sıcaklık farkını elektriğe dönüştürebilen termoelektrik jeneratör oluşturacak şekilde birbirine bağlanarak aktif hale getirildi. Şu an için sistemin tek dezavantajı bulutlu ve yağmurlu havalarda verimli çalışmayacak olması.