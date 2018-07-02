Geçen Haftanın En Çok Satan Oyunları Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık bölgesinde en çok satan oyunlar listesinde, beklendiği gibi zirveye Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy oturdu. İkinci sıradaysa Ubisoft’un geliştirdiği The Crew 2 yer aldı.

Her hafta başında yayınladıkları verilerle Birleşik Krallık’ta en çok satan oyunları gün yüzüne çıkaran UKIE ve Chart-Track, en çok satan 10 oyunu basın mensuplarıyla paylaştı. İki hafta öncenin listesinde birinci sırada yer alan Mario Tennis Aces, bu hafta dördüncü sıraya kadar gerileyerek, beklenenden daha kötü bir performans gösterirken, listenin dikkat çeken oyunları Star Wars Battlefront II ve Destiny 2 oldu. 2016 yılında piyasaya sürülen yapımların en çok satanlar listelerine girmesiyse yapılan büyük çaplı indirimlere bağlandı.

Bugüne kadar hep PlayStation platformu için piyasaya sürülen ve konsolun marka yüzlerinden bir tanesi olmayı başaran Crash, geçtiğimiz yıl tamamen elden geçirilerek, PS4 oyuncularıyla buluşmuştu. Fakat oyunun isim haklarına sahip olan Activision, Crash’ın diğer platformlara da geleceğini duyurmuştu. Nitekim PS4 çıkışından bir yıl sonra Crash Bandicoot N. Sane Trilogy PC, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Merakla beklenen oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte çok satanlar listesinin de zirvesine yerleşti.

Listenin ikinci sırasındaysa geçtiğimiz hafta çıkış yapan oyunlardan bir tanesi olan The Crew 2 yer aldı. Oyunculara açık dünya haritada onlarca farklı araçla birlikte yarışma ve eğlenme şansı veren yapım, beklendiği gibi üst sıralarda yer aldı. Çıktığı günden bu yana en çok satanlar listesinde yer alan FIFA 18 ise bu sefer üçüncü sırada kendine yer buldu. Listenin tamamıysa şöyle oldu:

En Çok Satan Oyunlar