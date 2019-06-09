Geçen Yıl En Çok Aranan Kısa Numaralar Belli Oldu

Mobil hatlardan geçen yıl en çok tuşlanan kısa numaralar belli oldu. Geçen yıl toplam 82 milyar 830 milyon SMS, 51 milyon 3 bin MMS atıldı ve en çok aranan numara hastane randevusu için aranan 182 oldu.

2018'de En Çok Aranan Numaralar

AA'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilerde 2018 yılında hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları en çok aranan beş kısa numara olarak sıralandı. 2018 yılında Türk Telekom mobilden en çok aranan kısa numaralarda hastane randevuya, 112 sıhhi imdat, 186 elektrik arıza, 155 polis imdat, 170 çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaraları eşlik etti.

Vodafone'da aranan kısa numaralarda hastane randevusundan sonra, elektrik arıza, sıhhi imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi ve polis imdat numaraları yer aldı. Turkcell de ise söz konusu dönemde hastane randevu ilk sırada yer alırken, bunu sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat ve 153 alo zabıta/büyükşehir/belediye numaraları takip etti.

TT Mobil'in SMS sayısı, geçen yıl dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 2,6 azalırken, MMS sayısı yüzde 1,3 arttı. Vodafone'un SMS sayısı yüzde 15,45, MMS sayısı yüzde 17,9 azaldı. Turkcell'in ise SMS sayısı söz konusu dönemlerde yüzde 16,1, MMS sayısı yüzde 29,4 azalış gösterdi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ülkelerde Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi İngiltere, ABD, Afganistan ve Fransa izledi.

Sizler geçen yıl en çok aranan numaralar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz en çok hangi numarayı aradınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!