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'Geçerli-Geçersiz Oy' Tartışmalarına Son Verebilecek Yazılım Geliştirdiler!

Geçerli Geçersiz Oy Tartışmalarına Yeni Yazılım 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Yazılım

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir firma, son günlerde yaşanan geçerli-geçersiz oy tartışmalarına son verebilecek yeni bir yazılım geliştirdi.

Faruk Durukan, sahibi olduğu ARGE firmasıyla yeni bir çalışma başlattı. Firmanın geliştirdiği yeni yazılım, oy pusulalarını optik olarak tarayıp geçerli ya da geçersiz olarak tanımlayabiliyor.

Dakikada 300 oy sayabilen yazılım, oyları partilere göre de tasnif edebiliyor ve bu sayede seçimi kısa sürede sonlandırabiliyor.

Durukan, tamamen yerli imkanlarla oluşturdukları bu sistemin milyonda bir hata payıyla çalıştığını belirtiyor.

Geçerli Geçersiz Oy Tartışmalarına Yeni Yazılım 2

Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tür teknolojilerden faydalanması gerektiğine değinen Durukan, "Bizim şirketimiz bir ARGE şirketidir. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Seçimlerde geçerli oy geçersiz oy tartışmaları en gelişmiş kabul edilen Amerika'da da oluyor. Biz bu meseleyi sonlandırmak için bir sistem geliştirdik. Bunun hata payı milyonda bir. Çok hızlı okuma verilerine sahip. Geçerli geçersiz oy, kaç oy hangi partiye gitti, toplam oy miktarı ve toplam oy dağılımlarını hesaplıyor. Bir dahaki seçimlerde bu tip teknolojilerden Yüksek Seçim Kurulu'nun faydalanmasında büyük fayda görüyoruz. Bunu yapabilecek bilgi ve kabiliyete sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Yerli imkanlar ile milli imkanlar ile bunu yapabiliyoruz." diye konuştu.

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ETİKETLER: yazılım oy kullanmak yüksek seçim kurulu

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