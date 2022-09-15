IMEI Uzatma Devri Bitiyor! Geçici IMEI Kaydı Kaldırıldı

Yurt dışından getirilen telefonların kullanılması için en iyi yöntemlerden biri olan geçici IMEI kaydı uzatma hizmeti, artık kaldırıldı. Pandemi döneminde kullanıma sokulan hizmet, kullanıcıların belirli aralıklarda yenileme yapmak şartıyla 1 yıl boyunca IMEI kayıtlarını uzatmasını sağlıyordu.

Son yıllarda telefon vergilerinin artışı sebebiyle birçok vatandaş çareyi yurt dışından telefon getirmekte bulmuştu. Fakat yurt dışından getirilen telefonlar IMEI kaydı yapılmadığı sürece kullanılamıyordu. Yakın zamanda yürürlülüğe giren E-devlet üzerinden geçici IMEI kaydı oluşturma bu noktada devreye giriyordu. Fakat artık yurt dışından alınan telefonlarda böyle bir yöntem kullanılamayacak.

Pasaport Kaydı Olmayan Telefonlar Kullanım Dışı Kalabilir!

Normal süreçlerde yurt dışından bir telefon aldığınız Türkiye'de 120 günden daha fazla kullanmak için pasaport kaydı yaptırmanız gerekiyor. BTK, geçtiğimiz yıllarda pandeminin getirdiği ağır şartlar sebebiyle kuralları esnetme kararı almıştı. Belirli bir ücret ve düzenli olarak güncelleme talebi karşılığında pasaport kaydı bulunmayan ithal telefonlar geçici IMEI kaydıyla kullanılabiliyordu. Kısa sürede vergiden kaçınmak isteyenler için bir imkan olarak görülen bu durum, yurt dışı iPhone satışlarında patlamaya yol açtı. Durumun farkında olan BTK, olası vergi kayıplarını önlemek için geçici IMEI kaydı imkanını kullanım dışı bıraktı.

Peki IMEI kaydı olmayan telefonlara ne olacak? Yurt dışından getirilen telefonların IMEI sorununu çözmek için kullanabileceğiniz başka yöntemler de bulunuyor. Bunların en başında telefonu kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerden resmi olarak satın almak geliyor. Bu durumda pasaport şartı aranmaksızın telefonun IMEI kaydı sağlanabiliyor.

IMEI kaydı hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yazımızı okuyabilisiniz.