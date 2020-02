Geçtiğimiz Ay "Dünyanın En Sıcak Ocak Ayı" Olarak Kayıtlara Geçti

Geçtiğimiz ay dünyanın kara ve okyanus yüzeyleri üzerindeki en sıcak Ocak ayı oldu ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından tutulan 141 yıllık verilerde ortalama sıcaklıklar tarihin en üst noktasını gördü.

141 yıllık iklim kayıtlarında Ulusal Çevre Bilgi Merkezlerine göre, Ocak 2020 dünyanın bugüne kadar gördüğü en sıcak Ocak ayı oldu. Kara ve okyanus yüzey sıcaklıkları 20. yüzyıl ortalamasının 1.14 derece üzerindeydi ve bu artışla birlikte 2016'nın sıcaklık rekoru kırıldı.

JUST IN: January 2020 surpassed 2016 as the warmest #January on record for globe, according to @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/2rkFPVi85r