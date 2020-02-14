Geçtiğimiz Ay "Dünyanın En Sıcak Ocak Ayı" Olarak Kayıtlara Geçti

Geçtiğimiz ay dünyanın kara ve okyanus yüzeyleri üzerindeki en sıcak Ocak ayı oldu ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından tutulan 141 yıllık verilerde ortalama sıcaklıklar tarihin en üst noktasını gördü.

141 yıllık iklim kayıtlarında Ulusal Çevre Bilgi Merkezlerine göre, Ocak 2020 dünyanın bugüne kadar gördüğü en sıcak Ocak ayı oldu. Kara ve okyanus yüzey sıcaklıkları 20. yüzyıl ortalamasının 1.14 derece üzerindeydi ve bu artışla birlikte 2016'nın sıcaklık rekoru kırıldı.

2019 yılı ise Dünya'nın en sıcak ikinci yılı oldu. Araştırmacıların Antarktika'da rekor düzeyde sıcaklıklar kaydettiği göz önüne alınırsa bu çok şaşırtıcı olmamalı. Bu yılı özellikle benzersiz kılan bir diğer durum ise fazla ısınmanının El Niño Güney Salınımlarından bağımsız yaşanmasından kaynaklanıyor.

NOAA'nın raporuna göre Rusya, İskandinavya ve Kanada'nın bazı bölümleri, ortalamadan daha yüksek kara sıcaklığını gördü ve 5.0 derece üstüne çıktı. Alaska ve batı Kanada normalden daha soğuk günlerini yaşayarak araştırmacıları şaşırttı.

Bu arada Antarktika da Şubat ayına sıcaklık artışlarıyla başladı. Güney Kutup kıtası ilk kez 20 dereceyi gördü ve bu durum bilim insanları tarafından "inanılmaz derecede anormal" olarak değerlendirildi.