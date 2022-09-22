Geely, Elektrikli Araçlar İçin Yeni Şarj Teknolojisini Tanıttı

Çin merkezli otomotiv şirketi olan Geely, elektrikli arabalar için yeni bir şarj teknolojisi geliştiriyor. 5 dakikada 300 km menzil gücü ile kısa sürede dolum, uzun vadede yol alabilme fırsatı sunuyor.

Geely'nin yan kuruluşu olan Viridi E-mobility Technology (VREMT)'in geliştirdiği yeni 600 kW şarj teknolojisi sayesinde 5 dakikada 300 km'lik sürüş menzili sağlanabilecek. Elektrikli arabaların en büyük sorunlarından biri olan yavaş şarj durumuna karşı çözüm getirecek olan bu teknoloji ile elektrikli araçların pazardaki konumu güçlenecek gibi görünüyor.

Geely'nin Yeni Şarj Teknolojisi Seri Üretime Hazır

Viridi E-mobility Technolohy, 600 kilovatlık şarj cihazını tanıttı. Cihazın seri üretime hazır olduğunun üzeri çizildi. Ancak şu an için sadece bir elektrikli otomobil bu hız gücünde şarj olabiliyor.

Tanıtılan şarj teknolojisi, otomobillerin 300 km'lik bir enerji rezervini 5 dakika içinde yenileyebiliyor. Çin'de tüm testleri başarılı bir şekilde geçen cihazın seri üretime hazır olduğu söyleniyor. Ancak şu an için modern elektrikli araçların pilleri bu güçlü şarja uyarlanmamış durumda. Geely, tanıttığı şarj teknolojisinin teknik ayrıntılarına yer vermedi.

Çin'de Ağustos'ta tanıtılan XPeng Motors şarj cihazı 480 kilovat kapasiteye sahip olmakla birlikte yine 5 dakika 200 km menzil için enerji sağlıyor. Tesla Supercharger'lar 150 - 250 kW, Avrupa Ionity şarj istasyonları 350 kW, ABB ise 450 kilovat kapasiteli şarj teknolojileri ile biliniyor.