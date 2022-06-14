Otomobil Üreticisi Geely, Meizu’yu Satın Aldı!

Çin merkezli otomotiv şirketi Geely, Meizu isimli akıllı telefon üreticisini resmen satın aldı. Bir otomobil üreticisinin akıllı telefon üreticisini satın alması ise pek çok kişiyi önemli ölçüde şaşırttı. Gerçekleşen satın alma işlemine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Geely, Meizu’yu Neden Satın Aldı?

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Geely, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi olan Meizu şirketinin yüzde 79’luk hissesini satın aldı. Gerçekleşen satın alma işlemi, otomotiv devinin akıllı telefon sektörüne giriş yapacağını gözler gözler önüne serdi.

Çin merkezli otomotiv şirketinin Meizu’yu satın almak için ne kadar ücret ödediği açıklanmadı. Zhejiang Geely Holding’e bağlı Xingji Shidai ve Meizu, stratejik bir yatırım anlaşması imzaladıklarını fakat anlaşmanın düzenleyiciler tarafından incelenmekte olduğunu ve detayların hâlâ müzakere edildiğini belirtti.

Geely, Reuters’a yaptığı bir açıklamada araç kokpitleri ve akıllı telefon yazılımı arasında teknoloji bakımından yakın bir bağlantı olduğunu ifade etti. Xingji Shidai, Geely'nin başkanı Eric Li tarafından geçtiğimiz sene amiral gemisi olarak nitelendirilen premium akıllı telefonlara geçişin bir parçası olarak kuruldu.

Xingji Shidai, Volvo’nun sahibi olan Geely’i rekabetin oldukça yüksek olduğu sektöre geçiş yapan ilk otomobil üreticisi hâline getirdi. Li, Xingji Shidai şirketinde yüzde 55 oranında bir hisseyi elinde bulunduruyor.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Xingji Shidai isimli girişim, ilk akıllı telefon modelini 2023 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardan ilk yıl 3 milyon adet satmayı hedefliyor.

Girişimin 10 milyar yuan yani yaklaşık olarak 1,55 milyar dolar yatırımla finanse edileceği ve ilk yılında 10 milyar yuan gelir hedeflendiği belirtildi.

2003 yılında kurulan Meizu, bir dönem Çin’in en popüler kaıllı telefon markalarından bir tanesiydi fakat son yıllarda Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi şirketler ile rekabet etmekte oldukça zorlandı. Geely’nin akıllı telefon sektöründe başarılı olup olmayacağı ise oldukça merak ediliyor.

Otomotil üreticisinin akıllı telefon üreten şirketi satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Geely, akıllı telefon sektöründe başarı elde edebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.