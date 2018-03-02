Geely Yatırımlarına Hızla Devam Ediyor!

Çin’li otomobil firması Geely, Avrupa otomotiv pazarında yer alabilmek için daha önce Volvo’ya ortak olmuştu. Geçtiğimiz hafta da Daimler AG’ye ortaklık teklifi yapan Geely’nin bu hareketi büyük ses getirmişti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Geely, Daimler’e teklif yapmadan önce FCA (Fiat Chrysler Automobiles) grubuna ortaklık teklifinde bulunmuş.

Geely’nin son zamanlardaki bu yatırımlarının en büyük sebebi, Avrupa otomobil pazarında söz sahibi olarak pazardan iyi bir pay alabilmek. Şirket, daha önceden Volvo ile kurduğu ve şu anda iyi bir şekilde devam eden ortaklığı sayesinde pazardaki varlığını gösteriyordu ancak anlaşılan o ki bu durum Geely’ye yeterli gelmemiş. Geely’nin, Volvo’dan sonra Daimler’e de ortaklık teklifi yapmasının asıl sebebinin, Mercedes’in F serisi ile görücüye çıkarttığı otonom ve elektrikli otomobil teknolojilerine erişebilmek olduğu söyleniyor.

Geely’nin 2017 yılının ortalarında FCA ile ortaklık yapmak adına girişimlerde bulunduğu biliniyor. Söylentilere göre her iki firma da bu ortaklık fikrine sıcak bakıyordu fakat para konusunda anlaşma sağlanamayınca ortaklık gerçekleşmedi. Aslında uzun zamandır Çin’li otomobil markaları FCA ile ortaklık yapmayı istiyorlar. Geely, Guangzhou, Dongfeng, Great Wall bu markaların en önde gelenleri ve Guangzhou firmasının FCA ile zaten bir ortaklığı bulunuyor. Çin’li markaların bu tutumundan dolayı Geely’nin FCA ile ortaklık kurma isteğinin halen devam ettiği söyleniyor. Bloomberg, Zhejiang Geely Holding Grubu’nun FCA’yı devralma olasılığını görüşmek amacıyla 2017 yılının ortalarında bir toplantı yaptığını bildirdi. Bu görüşmelerin ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor ve yayıncı kuruluş bunları gayri resmi görüşmeler olarak tanımladı. Yine de görüşmelerin önemli olduğu ve yapılacak anlaşmanın fiyatının tartışıldığı söylentileri bir hayli fazla.

Daimler markasına 9 milyar dolarlık bir yatırım yapan Geely'nin patronu Li Shufu, Daimler markasının elektrikli otomobil teknolojisinin tamamını istiyor. Alman Ekonomi Bakanı Zypries ise bu durumu dikkatle inceleyeceklerini belirtti. Alman bakanın bu ifadesi “FCA, Geely için alternatif bir seçenek mi?” sorularının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bakalım Geely, Daimler’den istediğini alabilecek mi, yoksa yeniden FCA’nın kapısını mı çalacak bunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.