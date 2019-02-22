GeForce GTX 1660 Ti Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden NVIDIA, yakın zaman önce GeForce GTX 1660 Ti modelini tanıtmıştı. Yurtdışı fiyatı belli olan yeni ekran kartının Türkiye fiyatı bugün itibarıyla belli oldu.

NVIDIA’nın yeni kartı 1.536 CUDA çekirdeği, 12 Gbps hızında çalışan 6 GB’lık GDDR6 belleği ve daha fazla performans için kolayca hız aşırtma yapılabilen 1.8 GHz’lik çekirdek hızına sahip olmasıyla göze çarpmıştı. 12. nesil Turing GPU mimarisine sahip GTX 1660 Ti kartının, önceki nesil Pascal mimarisinden 2 kat daha fazla TOPS sunmak için Turing'in gölgelendirici teknolojisindeki yeniliklerinden yararlanacağı açıklanmıştı. GTX 1660 Ti, eşzamanlı kayan nokta ve tamsayı işlemlerini, 3xL1 önbellekli birleşik önbellek mimarisini ve uyarlanabilir gölgeleme teknolojisi ile desteklemişti.

RTX 20.. serisinde olduğu gibi Turing mimarisi kullanan yeni ekran kartı hakkında beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklama ile GeForce GTX 1660 Ti kartının Türkiye fiyatı 1900 TL olarak açıklandı. Ekran kartının ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac dâhil olmak üzere dünyanın önde gelen ekran kartı sağlayıcıları tarafından satışa çıkacağı belirtildi.