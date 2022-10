GeForce NOW'a 12 Yeni Oyun Ekleniyor

En son mobil oyun kontrollerini genişletmesiyle karşımıza çıkan GeForce NOW, bu hafta ise kütüphanesine 12 yeni oyun daha ekliyor ve bu oyunlardan biri bir süredir binlerce oyuncu tarafından oynanan ve büyük rağbet gören V Rising.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

V Rising Artık GeForce NOW Üzerinden Oynanabilir

V Rising'in bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenmesinin bir diğer önemi ise oyunun 28 Ekim - 1 Kasım arasında ücretsiz olarak oynanabilir olması. Eğer siz de oyunu merak ediyor ve bu süreçte denemek istiyorsanız GeForce NOW üzerinden tek bir indirme yapmadan V Rising'e giriş yapabilirsiniz.

Aralarında geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Victoria 3'ün de bulunduğu bu haftanın yeni GeForce NOW oyunları şu şekilde: