2 Yeni Telefona GeForce Now'da 120 FPS Desteği Geldi

GeForce NOW'ın RTX 3080 üyelik seçeneğinin diğer oyun akış hizmetlerine göre en önemli avantajlarından biri saniyede 120 kare akışı sağlayabilme özelliğidir. GeForce Now, PC ve Mac'te yeni başlatılan 4K akış özelliği ile birleştirildiğinde, Stadia Pro'nun saniyede 60 kare yayın akışının yanında inanılmaz bir fark yaratıyor. Tabii bununla birlikte henüz ülkemizde başlamayan ancak yakında başlaması planlanan GeForce Now RTX 3080 üyeliği için aylık 19,99 $ bir fiyat ödeniyor.

Ancak bu noktaya kadar 120 FPS yayın akışı yalnızca Google Pixel 6, Galaxy S20 & S21 ve Asus ROG 5 serisi gibi birkaç seçkin Android cihazda mevcuttu. Bugün daha geniş bir duyuru paketinin parçası olarak Nvidia, bu yüksek kare hızlı akışı bir avuç başka cihaza getiriyor. GeForce NOW'ın 120 FPS desteğini kazanan telefonlardan en önemlisi yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S22 serisi. Bu cihaza yine Samsung'un en yeni iki katlanabiliri olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 de eşlik ediyor.

Samsung Galaxy S22 ve One Plus 9 Pro, GeForce NOW'da 120 FPS Desteğine Kavuşuyor

Bu Samsung telefonlarının ötesinde GeForce ve Nvidia ekibi, en son akış özelliklerini OnePlus 9 Pro'ya getirmek için OnePlus ile birlikte çalıştı. Tabii burada ilginç olan ise geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen One Plus 10 Pro'ya 120 FPS desteğinin gelmemesi oldu. İki taraftan da şimdilik bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Her ne olursa olsun, Nvidia'nın müşterileri ve özellikle de RTX 3080 üyelik seçeneği için ödeme yapanlar bu yeniliklerden memnun. Öyle ki 120 FPS deneyiminin farkını hissedebilmek için en az 1 kere deneyimleyebilmek gerekiyor ve bu tip teknolojilerle birlikte bu deneyim hem ulaşılabilir hem de mümkün kılınıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.