GeForce NOW kütüphanesi aylık olarak genişlemeye devam ediyor. NVIDIA bugün yeni bir duyuru yaptı. Duyuruya göre GeForce NOW'a bu ay 21 yeni oyun eklenecek. Bu ay ne kadar oyun ve hangileri ekleniyor? Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bulut tabanlı servisin Türkiye sunucuları, geçtiğimiz ay içerisinde GeForce NOW powered by GAME+ adı altında faaliyete geçirmişti. Halihazırda kapalı beta testinde olup, 15 Mart 2021 tarihinde resmen açılmış olacak. Eğer kapalı beta testinden çıkışı ile ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan ön-kaydınızı oluşturabiliyorsunuz.

Şu anda PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android ve Android TV olmak üzere desteklenen cihazlar üzerinden erişebildiğiniz GeForce NOW kütüphanesine aylık olarak yeni oyunlar eklenmeye devam ediliyor. Bugün içerisinde yapılan duyuru ile eş zamanlı olarak, altı yeni oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Her Perşembe günü yapılan olan güncellemeler ile toplamda yirmiden fazla oyun, bu ay içerisinde abonelerin beğenisine sunulmuş olacak.

GeForce NOW'a Bu Ay Eklenecek 21 Yeni Oyun Hangileri?

Halihazırda erişebildiğiniz oyunların arasında, Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulmakta olan Wargame: Red Dragon da yer alırken, listede WRC 8: FIA World Rally Championship, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, System Shock: Enhanced Edition, Thief Gold ve Worms Reloaded gibi oyunlar dikkat çekiyor. Listenin tümüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Disgaea (Şu anda mevcut)

Door Kickers

Endzone - A World Apart

Legends of Aria (Şu anda mevcut)

Loop Hero (Şu anda mevcut)

Monopoly Plus

Monster Energy Supercross- The Official Videogame 4

Narita Boy

Overcooked!: All You Can Eat

Pascal’s Wager - Definitive Edition

Spacebase Startopia

System Shock: Enhanced Edition

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Şu anda mevcut)

Thief Gold

Trackmania United Forever

Uno

Wargame: Red Dragon (Şu anda mevcut)

Workers & Resources: Soviet Republic

Worms Reloaded

WRC 8 FIA World Rally Championship (Şu anda mevcut)

Wrench

NVIDIA tarafından sunulan Bulut servisinde, Basic ve Premium olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği bulunuyor. Basic seçeneğinde, ücretsiz olduğu için, her bir oturum süresi bir saat ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sınırlı bir kapasiteyle de karşılaşıyoruz. Yani yoğun saatlerde kuyrukta beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Premium ise sınırsız bir oturum süresi sunuyor. Kapasitenin sınırlı olmaz iken, oyunlarınızı tercihen RTX desteğiyle de oynayabiliyorsunuz.

Son olarak, GeForce NOW aboneliğiniz olsa da, önceki sistem Türkiye sunucularını kapsamadığı için yeni bir NVIDIA ile Turkcell GAME+ aboneliği açmanız gerekiyor.