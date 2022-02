GeForce NOW’a 10 Yeni Oyun Daha Ekleniyor!

Bu Perşembe GeForce NOW kütüphanesine 5’i yeni çıkan olmak üzere toplam 10 oyun geliyor. Cuma günü Steam ve Epic Games Store'da lansmanı yapılacak Not Tonight 2, Diplomacy is Not an Option (Steam), Model Builder (Steam), Sifu (Epic Games Store) ve Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Steam) GeForce NOW’a bu hafta eklenen oyunlar arasında. İşte detaylar!

GeForce NOW Yeni Oyunlarla Kütüphanesini Genişletiyor

GeForce NOW kütüphanesine 5’i yeni çıkan olmak üzere toplam 10 oyun geliyor. Ayrıca en son Apex Legends sezonu ‘Defiance’ ve Far Cry 6 ‘Joseph: Collapse’ DLC, GeForce NOW'da desteklenmeye başlıyor. Perşembe gününden itibaren üyeler, Eternal Return’de Military Doctor Cathy veya özel GeForce NOW Silvia skin olmak üzere iki benzersiz skin’e ulaşabilecekler.

GeForce NOW, neredeyse tüm iOS veya Android mobil cihazlarını PC oyunlarının mobil versiyonuna dönüştürüyor. Mobil oyuncular, kumanda komutlarını destekleyen 35 ücretsiz oyun da dahil olmak üzere 800 PC oyunundan herhangi birini oynayabiliyor. iOS cihazı olan üyeler Apple ekosistemini terk etmeden, PC oyunlarının tüm avantajlarından yararlanabiliyor.

Android oyuncuları da oyun seviyelerini GeForce NOW RTX 3080 üyeliği ile seçkin 120 Hz Android telefonlarda geliştirebiliyor. Dilerseniz eklenecek 10 oyuna yakındna göz atalım. Bu hafta kütüphaneye eklenen oyunların tam listesi:

Not Tonight 2 (Yeni sürüm 11 Şubat’ta Steam ve Epic Games Store’da)

Diplomacy is Not an Option (Yeni sürüm Steam’de)

Model Builder (Yeni sürüm Steam’de)

Sifu (Yeni sürüm Epic Games Store’da)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (Yeni sürüm Steam’de)

Escape Simulator (Steam)

March of Empires (Steam)

Modern Combat 5 (Steam)

Parkasaurus (Steam)

Truberbrook (Steam ve Epic Games Store)

Bu hafta çıkışını gerçekleştiren Sifu şüphesiz listenin en dikkat çeken oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sifu, intikam yolunda ilerleyen, ailesinin katillerinin peşindeki genç bir Kung Fu öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Herkese karşı tek bu çocuğun hiç müttefiki yok ve sayısız düşmanı var. Başarılı olmak ve ailesinin mirasını korumak için eşsiz Kung Fu ustalığına ve gizemli bir kolyeye güvenmek zorunda.

Hayatta kalmak için dikkatli konumlanmak ve çevrendekileri akıllıca kullanarak avantaj sağlamak çok önemli. Düşmanlarını kovalarken çetelerin hüküm sürdüğü banliyölerden kurumsal gökdelenlerin soğuk koridorlarına kadar şehrin tüm ücra köşelerine gidiyor olacağız. Yalnızca bir günün ve karşına çıkacak sayısız düşmanın var. Yapılan her hatanın zaman olarak bir bedeli olduğu için meydan okumanın yüksek olduğu bir oyun olarak değerlendirebiliriz.

Peki siz bu hafta Geforce NOW sistemine eklenecek oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.