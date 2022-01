GeForce NOW’a Çözünürlük Artırma Özelliği Geliyor!

GeForce NOW her geçen gün gelen güncellemelerle oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Paylaşılan son detaylara göre çok yakında çözünürlük artırma özelliği tüm GeForce NOW kullanıcılarının beğenisine sunulacak. İşte merak edilen detaylar!

GeForce NOW Çözünürlük Artırma Özelliği

Yeni GeForce NOW güncellemesi, tüm üyelerin kullanımına açık olan yeni güncellemeler içeriyor. Çözünürlük artırma seçenekleri yakında kullanıma sunulacak. Toplan üç farklı çözünürlük seçeneği olacak. Bunlar;

AI Enhanced (Yapay Zekayla Geliştirilmiş): Seçkin NVIDIA GPU’ya sahip PC'de ve SHIELD TV’lerde etkinleştirilebilir ve daha doğal bir görünüm için görüntü keskinleştirmeyle birlikte öğrenen bir sinir ağı modelinden yararlanır.

Enhanced: Standarttan daha yüksek kalitede çözünürlük sağlıyor.

Standart: Varsayılan seviye olarak etkinleştirilir ve sistem performansı üzerinde minimum etkiye sahip olur.

LG GeForce NOW Desteği

Ayrıca bazı yayın kalitesi ayarları için düzenlemeler artık GeForce NOW oyun içi yerleşimi kullanılarak oturum sırasında da yapılabiliyor. Buna ek olarak GeForce NOW uygulaması, beta sürümüyle LG TV'lerde kullanıma sunuldu. OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV'ler dahil, LG 2021 4K TV modellerinin sahipleri artık GeForce NOW uygulamasını LG Content Store’dan indirebilirler.

Gelelim her hafta güncellenen GeForce NOW kütüphanesine. Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenen tüm oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mortal Online 2 (Yeni sürüm 25 Ocak’ta, Steam’de)

Daemon X Machina (Epic Games Store’da 27 Ocak-3 Şubat arası ücretsiz)

Metro Exodus Enhanced Edition (Steam ve Epic Games Store)

Tropico 6 (Epic Games Store)

Assassin’s Creed 3 Deluxe Edition (Ubisoft Connect)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.