GeForce NOW'dan İlginç Karar: Premium Abonelere "Aylık Oynama Sınırı"

GAME+ aracılığıyla sunulan NVIDIA GeForce NOW hizmeti, geçtiğimiz günlerde yapılan zam haberi sonrasında büyük tepki görmüştü. Şimdi ise hizmet yeni bir kararla gündeme geldi. GAME+, Premium paketlerindeki oyun oynama süresinde sınırlandırma getireceğini duyurdu.

1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde aylık oynama süresi yeni düzenlemeye göre 200 saatle sınırlandırılacak. 28 Mart tarihinden itibaren, kullanıcılar ayda en fazla 200 saat oyun oynayabilecekler. Bu, oyunseverlerin ücretini ödedikleri abonelik sistemlerinde yalnızca günde ortalama 6 saat oyun oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Premium Aboneleri Günde Yalnızca 6 Saat Oyun Oynayabilecek

GAME+'ın NVIDIA GeForce NOW abonelerine gönderdiği e-postada, oyun oynama süresinin sınırlandırılmasının sebebi olarak, bazı Premium hesapların amacı dışında uygunsuz kullanımları gösterildi. Bu kullanımların oyun deneyimini ve servis kapasitesini olumsuz etkilediği belirtildi. Yeni kararın bu tür kötüye ve amaç dışı kullanımların önüne geçmek için alındığı ifade edildi.

"Son dönemde GAMEPLUS’a kayıtlı bazı Premium hesapların oyun deneyimini ve servis kapasitesini kötü yönde etkileyen sonuçları olan; amacı dışında uygunsuz kullanımları olduğunu tespit ettik. Ne yazık ki; bu tür kullanımlar Premium kullanıcılarımızın oyun deneyimini negatif etkilemektedir."

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