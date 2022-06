GeForce NOW Kütüphanesine Bu Hafta 8 Yeni Oyun Ekleniyor

NVIDIA'nın oyunlara sahip olmanız koşuluyla akış servisiyle oyun oynama imkânı sunduğu GeForce NOW’a bugün Genshin Impact ve Epic Games'in haftanın ücretsiz oyunu Car Mechanic Simulator 2018’in da dâhil olduğu 8 yeni oyun geliyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Bu hafta Genshin Impact, GeForce NOW'a gelişinin yanı sıra beraberinde sürpriz ödüller de getiriyor. GeForce NOW üyeleri Tevyat'ın sürükleyici dünyasına yolculuğa çıkarken çeşitli ürünler satın almak için 10.000 Mora, silahlarını geliştirmek için beş Fine Enhancement Ores, yakıt için üç Squirrel Fish ve üç Northern Apple Stews ve karakteri seviye atlatmak için on Adventurer’s Experience ödül alacaklar.

GeForce NOW Üyelik Ödülleri Nasıl Alınır?

GeForce NOW’da üyelik ödüllerini almak için GeForce NOW Powered by GAME+ üzerinden NVIDIA hesabında oturum açıldıktan sonra başlıktan "GeForce NOW" öğesi seçilmeli, ardından "Ödüller" seçeneğine gidilmeli ve "Ödül Ayarlarını Güncelle" düğmesi tıklanmalı. Özel teklifleri ve oyun içi hediyeleri almaya başlamak için açılan diyalog penceresindeki kutu işaretlenmeli.

A Plague Tale: Requiem Çıkışıyla Birlikte GeForce NOW'a Geliyor

A Plague Tale: Requiem oyununa çıkışıyla birlikte NVIDIA DLSS ve Ray Tracing teknolojileri geliyor. Böylece oyunun hayranları, en yüksek düzeyde performans, en akıcı oyun ve en üst seviye A Plague Tale: Requiem deneyimine kavuşacaklar. NVIDIA DLSS, süper çözünürlük standardını belirlemeye devam ediyor. DLSS, NVIDIA'nın görüntü kalitesinden ödün vermeden performansı artıran, otoriteler tarafından beğenilen AI (Yapay Zekâ) destekli teknolojisidir. NVIDIA DLSS, performansını 3 kata kadar hızlandırdığı 180'den fazla oyunda kullanılıyor.

Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar