GeForce Now Aboneleri için Önemli Duyuru: Zorunlu Geçiş Olacak Mı?

NVIDIA tarafından GeForce Now aboneleri için önemli duyuru yapıldı. 3 Mayıs 2021 tarihinde zorunlu geçiş yapılacak mı? Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde aktif abonelere hem e-posta hem de internet sayfası üzerinden “Daha hızlı ve akıcı bir performans için yerel GeForce Now hizmetini Türkiye'ye sunmak üzere GAME+ ile iş birliği yaptık. Türkiye'de NVIDIA tarafından yürütülen hizmet, 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.” şeklinde sürpriz bir bilgilendirmede bulunulmuştu. Bu, ülkemizde küresel hesap kullananların 3 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla GeForce NOW powered by GAME+ geçişi yapmak durumunda kalacakları anlamına geliyordu.

Geçişin kolay bir şekilde sağlanabilmesi için kullanıcılara avantajlı bir fiyatlandırma sözü verilirken, halihazırdaki aboneliği devam edenler için herhangi bir açıklama da yapılmamıştı. Dahası ise bu geçişin zorunluğu olduğu ve küresel hesapta kalmak isteyenlerin aboneliklerinin sonlandırılacağı söylenmişti.

Zorunlu GeForce Now Geçişinde Geri Adım Atıldı!

Yapılan bu açıklama elbette ki sosyal medya üzerinde büyük tepkilere neden olmuştu. Bu tepkilerin giderek artması karşısında da geri adım atılmak zorunda kalındı. Öyle ki, eğer GeForce Now servisini Founders aboneliği ile kullanıyorsanız, 3 Mayıs 2021 tarihinde GeForce Now powered by GAME+ geçişi zorlaması olmayacak. Yani bu tarih geldiğinde, herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek olmaksızın Batı Avrupa sunucularını kullanarak mevcut düzende devam edebileceksiniz. Geçiş yapmayı tercih ettiğiniz takdirde ise ilk yılınızda her ay ödeyeceğiniz ücret 49.90 TL olacak. Founders aboneliğiniz aylık 5.49 Euro (bugünün döviz kuruyla 49.68 TL) olduğunu söyleyelim.

PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android ve Android TV üzerinden ulaşabileceğiniz GeForce Now powered by GAME+, şu an içi kapalı beta sürecinde ve 15 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla resmen açılacak. Başta sınırlı sayıda kullanıcıya erişim hakkı sağlanacak.

Geçtiğimiz günler yapılan açıklama doğrultusunda, GeForce Now powered by GAME+ paketleri ve bu paketler için belirlenen fiyatlandırma da netlik kazanmıştı. Basic paket ücretsiz olacak iken Premium 74.9 TL ve esasen üç aylık Premium olan Lansman Özel de 149.7 TL üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak. Basic seçeneği ücretsiz olduğu için her bir oturum süresi bir saat ile sınırlandırılacak. Ayrıca sınırlı bir kapasite de söz konusu olacağı için, yoğunluğun olduğu saatlerde kuyrukta beklemek durumunda kalmanız olası olacak. Premium ise sınırsız bir oturum süresi sunacak. Kapasitenin sınırlı olmaz iken, oyunlarınızı RTX desteğiyle de oynayabiliyorsunuz. Lansman Özel 3 Aylık Premium ise aslında Premium ile aynı demek doğru olur. Tek fark, üç aylık Premium abonelik almış oluyorsunuz ve genel toplama vurduğunuz zamanda da 75 TL’lik bir kazancınız olacak.