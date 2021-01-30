GeForce Now Google Chrome ve M1 Mac'e Geliyor

GeForce Now'a Google Chrome ve M1 Mac desteği geliyor. Now oyun akış hizmetinin son güncellemesiyle birlikte yapılan açıklamaya göre artık Chrome üzerinden hizmete erişmek mümkün olacak.

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti GeForce Now uygulamasını yüklemeden denemek isterseniz, şimdi Chrome üzerinden erişebilirsiniz. Resmi değişiklik günlüğünde belirtildiği gibi GeForce Now 2.0.27, Google Chrome tarayıcısı için beta desteğine sahip olacak.

GeForce Now 2.0.27 sürüm notlarının Windows ve macOS'ta Chrome tarayıcısı için beta desteğinin yayınladığı belirtilmesine rağmen, bazı kullanıcılar hala eski sürümlerde olduklarını bildiriyor. Diğer tarayıcılar veya Linux gibi diğer platformlarda ise "çalışıyor olabilir" ancak şimdilik resmi destek yok.

GeForce Now'a Google Chrome ve M1 Mac desteği

GeForce Now hizmetinin bir üyesiyseniz hemen web sitesine göz atarak Chrome desteğine kavuşmanız mümkün. NVIDIA ayrıca arkadaşlarınıza bir bağlantı göndererek GeForce Now'ı paylaşmanın bir yolunu, oyunları doğrudan masaüstünüze koymak için de yeni bir Kısayol düğmesi eklediğini belirtiyor.

Google Chrome desteğine ek olarak GeForce Now'ın yeni sürümüyle birlikte Apple'ın M1 Mac'leri için de uyumluluk artık mümkün. Yaklaşık bir yıl önce duyurulduğunda Safari tarayıcı ve Chrome OS'e destek sağlayan oyun hizmeti, 2021 yılı itibarıyla kullanım alanını genişletiyor.

2020'nin sonlarında Nvidia, iPhone ve iPad'de Safari tarayıcısı için GeForce Now beta sürümünü açıklayarak "milyonlarca kullanıcının PC oyunları oynamasına" olanak tanıdı. Nvidia aynı zamanda Windows, Linux, macOS, Android ve Chrome tarayıcı için benzer bir destek getireceğine söz verdi. 2021'in başında düzenlenen lansmanla Geforce Now dağıtıma çıkmaya başladı.

GeForce Now Türkiye sunucuları açılıyor

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklamada, Turkcell ile NVIDIA ile işbirliğine giderek GeForce NOW Türkiye sunucuları hizmete sokacaklarını duyurmuştu. Erkan, ülkemizdeki bulut tabanlı oyunculuk için önemli bir adımın atıldığını ve çığır açacak bir yenilik ile karşı karşıya olduğumuzu dile getirmişti.

İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verilecek. Eğer ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan ön-kaydınızı yaptırabilirsiniz.