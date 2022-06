GeForce NOW'a Haziran Ayında 25 Yeni Oyun Ekleniyor

Yazın başlangıcı, GeForce NOW kütüphanesine bu hafta katılan 7 oyun ve Haziran ayında gelecek toplam 25 oyunla kutlanıyor. Games Workshop altıncı yılını Warhammer Skulls Festivali’yle ve GeForce NOW Powered by GAME+’a katılan Warhammer Serisine sunduğu indirimlerle kutluyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Haziran Ayının İlk Haftası GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen Oyunlar

LEAP (Steam)

Souldiers (Steam)

Twilight Wars: Declassified (Steam)

ABRISS - build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director's Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

Haziran Ayında GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar