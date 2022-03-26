GeForce NOW Kütüphanesine 6 Yeni Oyun Daha Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Project Zomboid da dahil olmak üzere 6 yeni oyun daha ekleniyor. Ayrıca, GeForce NOW’a bu hafta Fortnite 3. Bölüm 2. Sezon, “Resistance” geliyor. Tsuki 2.0, tanıdık düşman Gunnar ve The Origin gibi karakterlerin kilidini açmak için savaş biletini almak yeterli. İşte detaylar!

GeForce NOW Kütüphanesine 6 Yeni Oyun Eklendi

Highrise City (Steam’de Yeni Sürüm)

Fury Unleashed (Steam)

Power to the People (Steam ve Epic Games Store)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Steam)

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Project Zomboid da dahil olmak üzere 6 yeni oyun daha ekleniyor. Bu hafta kütüphaneye eklenen tüm oyunların listesini yukarıdan görebilirsiniz.

Highrise City

Highrise City, ekonomi ve kaynak yönetimi yönünü genişleten City Simulations & Tycoon oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Karmaşık bir kaynak tabanlı ekonomi sistemi ile zenginleştirilmiş türe modern bir bakış açısı yaşayın. Highrise City, iki türü yeni ve ilginç şekillerde birleştirdi: City Builders ve geleneksel Ekonomi ve Kaynak Yönetimi Simülasyonları. Highrise City size zorlu bir oyun deneyimi sunuyor ve size yaşayan ve nefes alan bir şehir yaratmak için ihtiyacınız olan tüm olanakları ve araçları sunuyor. Şehrine iyi bak ve büyüyüp dev bir Metropolis'e dönüşmesini sağla!

Fury Unleashed

Fury Unleashed her öldürmede kombonu artırdığın kombo odaklı bir roguelite aksiyon platform oyunudur. Belirli eşiklere ulaştığında hasar direncin ve iyileştirme güçlerin devreye girer! Bu oyunu tek bir nihai komboyla bile bitirebilirsin. Fury Unleashed, modern roguelite platform oyunlarının (Dead Cells ve Rogue Legacy gibi) verdiği ilhamın eski moda platform oyunlarının (Contra ve Metal Slug gibi) nostaljik anılarıyla birleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu oyunda yaşayacağın deneyimin yukarıda bahsedilen oyunlar kadar akılda kalıcı olmasını sağlamak amacıyla, geliştirici ekip bu yapımı beş yıl boyunca en iyi hale getirmek için sürekli çabaladı.

Power to the People

Bu heyecan verici kaynak yönetimi deneyiminde, potansiyel bir felaketle mücadele ederken, sürekli büyüyen bir nüfus için bir elektrik şebekesi kurun ve bakımını yapın. Şirketinizi büyütmek için enerji satıp para kazanın. Mevcut müşterilere daha fazla güç sağlayın ve yeni inşa edilen şehirlere sağlayın. İnsanlara Güç vermenin zamanı geldi.

Project Zomboid

Project Zomboid, açık uçlu bir zombi istilasına uğramış bir dünya sunuyor oyunculara. Yapım kullanıcılara basit bir soru soruyor - nasıl öleceksin? Muldraugh ve West Point kasabalarında, hayatta kalanlar evleri yağmalamalı, savunma inşa etmeli ve kaçınılmaz ölümlerini günden güne geciktirmek için ellerinden geleni yapmalıdır. Hiçbir yardım gelmiyor - hayatta kalmaları kendi kurnazlıklarına, şanslarına ve amansız bir kalabalıktan kaçma yeteneklerine bağlı artık.

Rugby 22

En büyük kulüpleri ve en iyi ragbi milli takımlarını kontrol ederek tek oyunculu, yerel ve çevrimiçi çok oyunculu oyun modlarında en saygın müsabakalara katılabilirsiniz. Rugby 22, taktikleri ve coşkuyu spora sadık kalan oynanışta bir araya getirerek tam bir ragbi deneyimi sunuyor. Turnuvalarda, resmi liglerde ve kendi takımını oluşturup yönetebileceğin Career Mode'da (Kariyer Modu) oyuncularını zafere taşıyabilirsiniz. United Rugby Championship, Top 14, Pro D2 ve Yeni Zelanda, Fransa, İrlanda, Galler ve Avustralya'nın dâhil olduğu çok sayıda milli takım oyunda yer alıyor.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Çığır açan büyükbabanız ve arkadaşları tarafından kurulan huzurlu bir topluluk olan Olive Town'a hoş geldiniz. Artık onun çiftliğini devraldığına göre, onun mirasını sürdürmek senin işin. Ekin ekin, hayvan yetiştirin, ilişkiler kurun ve yeni evinizin sakinlerini tanıyın! Vahşi doğayı evcilleştirin ve çiftliğinizi sıfırdan inşa edin. İstekleri yerine getirmek ve Olive Town'ın altyapısını geliştirmek, araçları yükseltmek veya yeni kıyafetler ve aksesuarlar elde etmek için malzemeleri toplayın ve işleyin. Seçim sizin!

Peki siz bu oyunlar hakkında ne düşünüyorsunu? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.