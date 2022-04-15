GeForce NOW Kütüphanesine 8 Yeni Oyun Daha Ekleniyor

Bu hafta, GeForce NOW kütüphanesine 8 yeni oyun katılıyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Bu haftaya bu kütüphaneye eklenen oyunlardan iki tanesi Electronic Arts'ın iki yeni oyunu Need for Speed™ HEAT'te (Steam ve Origin) kazanmak için yarışılabilir ya da Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2’de (Origin) hırçın zombilere karşı bitki tabanlı savaşa girilebilir. Tüm oyunlar, GeForce NOW'dan teknolojik gücü yetersiz PC'lere, Mac'lere, Chromebook'lara, SHIELD TV'ye ve mobil cihazlara aktarılabiliyor.

Bu hafta aynı zamanda yeni bir ücretsiz, anında oynanabilen demo olan Terraformers: First Steps on Mars da sunuluyor. Üyeler, tam oyunun önümüzdeki hafta yayınlanmasından önce demoyu deneyebilecekler. Geçen hafta açıklanan ücretsiz, anında oynanabilen oyun demoları oldukça ilgi gördü. Birkaç oyun demosu şimdiden GeForce NOW'da en çok oynanan oyunlar arasına girdi.

GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (15 Nisan)