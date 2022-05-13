Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 8 Yeni Oyun Ekleniyor
NVIDIA, bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunları açıkladı. Bu hafta bizleri çoğunlukla bağımsız yapımlar karşılıyor.
GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300’e ulaşıyor. Ayrıca 13. Cuma’da oynamak için ideal bir oyun olan Evil Dead: The Game ile korkunç derecede eğlenceli bir hafta sonu başlangıcı yapılabilir.
2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
GeForce NOW Powered by GAME+ ile neredeyse tüm cihazlarla üst düzey bir kalitede oynamak ve düellolara katılmak mümkün. Mac bilgisayarlarda dahi karanlığın ordularına karşı savaşmak için bombalar, motorlu testereler veya baltalar tercih edilebilir ya da Kandarian Demon'un kontrolü alınarak kahramanların avlanması da tercih edilebilir.
GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (12-19 Mayıs)
- Achilles: Legends Untold (Steam)
- Brigandine The Legend of Runersia (Steam)
- Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Steam)
- Songs of Conquest ( Steam ve Epic Games)
- Cepheus Protocol Anthology (Steam)
- Evil Dead: The Game (Epic Games)
- Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)
- Yet Another Zombie Defense HD (Steam)
GeForce NOW Kütüphanesine Mayıs Ayında 27 Yeni Oyun Ekleniyor
GeForce NOW kullanan Star Wars tutkunları bu hafta ve Mayıs ayında mutlu olacak. Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine aralarında Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars: Squadrons’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor.
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