Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 8 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300’e ulaşıyor. Ayrıca 13. Cuma’da oynamak için ideal bir oyun olan Evil Dead: The Game ile korkunç derecede eğlenceli bir hafta sonu başlangıcı yapılabilir.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce NOW Powered by GAME+ ile neredeyse tüm cihazlarla üst düzey bir kalitede oynamak ve düellolara katılmak mümkün. Mac bilgisayarlarda dahi karanlığın ordularına karşı savaşmak için bombalar, motorlu testereler veya baltalar tercih edilebilir ya da Kandarian Demon'un kontrolü alınarak kahramanların avlanması da tercih edilebilir.

GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (12-19 Mayıs)