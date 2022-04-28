Lost Ark Nihayet GeForce NOW'a Ekleniyor

GeForce NOW cephesinde bu haftanın en büyük olayı Lost Ark'ın kütüphaneye eklenmesi oldu. Bu benzersiz açık dünya macera oyununda, yeni bölgeler keşfedebilir, farklı kültürler, garip yaratıklar ve beklenmedik doğa harikalarıyla karşılaşabilirsiniz.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce NOW 2.0.40 Güncellemesi Detayları

GeForce NOW üyeleri, bir dizi yeni özellik içeren 2.0.40 güncellemesiyle oyun deneyimlerini daha da yükseltilmiş bir şekilde yaşayacaklar. M1 tabanlı MacBook'lara, iMac'lere ve Mac Mini'lere, güncelleme daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı uygulama başlatma süreleri sağlayacak. Mac oyuncuları, geçen hafta eklenen God of War gibi en sevilen oyunları, cihazlarını fişe takmadan daha uzun süre oynayabilecekler.

GFN üyeleri, oyunlar menüsünün alt kısmına eklenen Tür satırı sayesinde uygulamada oynayacakları yeni oyunları daha kolay keşfedebilirler. Kullanışlı sıralama seçenekleri, içinde mevcut olan tüm oyunları görme, belirli bölgelere ve cihaz türüne göre sıralama, birden çok filtre ile listeyi daraltma özellikleri de sağlıyor.

Bu Hafta GeForce Now Kütüphanesine Eklenen Oyunlar