GeForce NOW Kütüphanesine Mayıs Ayında 27 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kullanan Star Wars tutkunları bu hafta ve Mayıs ayında mutlu olacak. Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine aralarında Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars: Squadrons’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor. Mayıs ayı genelinde ise en az 27 oyunun kütüphaneye eklenmesi planlanıyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Mayıs'ın İlk Haftası GeForce NOW'a Eklenecek Oyunlar

Bakery Simulator (Steam)

Oaken (Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Steam)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (Steam ve Epic Games)

Trek to Yomi (Steam ve Epic Games)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (Steam)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam ve Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam ve Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam ve Origin)

Mayıs Ayı Boyunca GeForce NOW'a Eklenecek Oyunlar