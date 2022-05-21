GeForce NOW Gelecekte Nintendo Switch'e Gelebilir

NVIDIA'nın GeForce NOW hizmeti, oyunculardan yeterince ilgi görürse gelecekte Nintendo Switch de dâhil olmak üzere daha fazla cihaza gelebilir. GeForce NOW'ın başkan yardımcısı ve genel müdürü Phil Eisler, TechRadar Gaming ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, oyun akışı hizmetinin gelecekte diğer platformlara gelme olasılığını yok saymadı ancak her şey tamamen talebe bağlı.

Eisler konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerin isteklerine dayanarak Aralık 2021'de en yeni LG TV modellerinden başlayarak akıllı TV'leri desteklemeye başladık. Ocak ayındaki CES'te, hizmeti Samsung Gaming Hub'a ekleyerek GeForce NOW'ı Akıllı TV'lerine getirmek için Samsung ile işbirliği yaptığımızı duyurduk. Üyelerimizin ilgilendiği diğer cihazları değerlendirmeye de devam ediyoruz."

Nintendo'nun son zamanlarda A Plague Tale: Innocence, Hitman 3 ve Kingdom Hearts gibi grafiksel olarak daha güçlü oyunları konsola getirmek için bulut tabanlı sistemlere güvendiğini gördük. Gelecekte bu tip bulut tabanlı sistemlere bağlılığın popülerleşmesi ve artmasıyla Nintendo Switch'de de GeForce NOW'u görmemiz mümkün.

Nintendo'nun şu anda kullandığı bulut sistemi pek de iyi değil. Digital Foundry tarafından analiz edildiği üzere genellikle pikselleşmeler yaşanıyor ve yalnızca 720p çözünürlük ve 30 fps performans sağlıyor. GeForce NOW ise RTX 3080 ekran kartlarıyla çok daha iyi performansları oyunculara sağlıyor.

GeForce NOW'ın Nintendo Switch'e Gelmesi Sanıldığı Kadar Kolay Olmayabilir

Ancak GeForce NOW, Steam ve Epic gibi kütüphanelerinizdeki oyunları oynamanıza izin verdiğinden, Nintendo'ya gelmesi hem sancılı hem de mümkün olmayabilir. Bulut oyunlarını Switch'te çalıştırmak için de her zaman olduğu gibi oyunları satın almak gerekecek ve Nintendo'nun bu aracılıkta kendisine gelir payı isteyeceği aşikâr. Hâl böyle olunca bu iki dev şirketin anlaşması şu aşamada zor görünüyor.

Yine de NVIDIA ve Nintendo'nun en azından aralarının iyi olduğu mevcut bir ilişkisi var. Switch, özel bir NVIDIA Tegra X1 işlemci kullanıyor ve NVIDIA'nın rakibi AMD'yi seçmeyen piyasadaki tek konsol konumunda. Gelecekte daha güçlü bir Switch görecek olursak Nintendo, özellikle konsolun halefini geriye dönük uyumlu hâle getirmeyi planlıyorsa NVIDIA ile tekrar ortak olmayı seçecektir.