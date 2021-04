GeForce NOW Nisan 2021 Oyunları Açıklandı

GeForce NOW kütüphanesi aylık olarak genişlemeye devam ediyor. NVIDIA tarafından bu hafta içerisinde yapılan yeni duyuru ile GeForce NOW Nisan 2021 oyunları belli oldu. İlk etapta on üç oyun servisteki yerini aldı. Ay genelinde yirmi bir oyun daha abonelerin beğenisine sunulacak. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi bulut tabanlı servisin Türkiye sunucuları, geçtiğimiz ay içerisinde GeForce NOW powered by GAME+ adı altında temelli olarak faaliyete geçirmişti. Ne var ki, ilk etapta belirli bir sayıda kullanıcıya erişim hakkı verilecek. Sonrasında ise kademeli olarak herkes faydalanmaya başlayabilecek.

Şu anda PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android ve Android TV olmak üzere desteklenen cihazlar üzerinden erişebildiğiniz GeForce NOW kütüphanesine aylık olarak yeni oyunlar eklenmeye devam ediliyor. Bu hafta içerisinde yapılan duyuru ile eş zamanlı olarak, on üç yeni oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak liste bu kadarla sınırlı değil. Nisan ayının sonuna kadar yirmi bir kadar oyun daha kütüphaneye eklenmiş olacak.

Yeni GeForce NOW Nisan 2021 Oyunları Hangileri?

Halihazırda erişebildiğiniz oyunların arasında, ilk göze çarpan ise tabii ki Outriders oluyor. Bunun yanı sıra, Styx: Master of Shadows, Endzone - A World Apart ve halihazırda Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan Tales of the Neon Sea’nin de dikkat çektiğini söyleyebiliriz. İlk on üç oyunun ve ay boyunca yayınlanacak olan oyunların tam listesi için aşağıya bakabilirsiniz.

41 Hours (Ay İçerisinde Eklenecek)

A-Train PC Classic

Beholder 2 (Ay İçerisinde Eklenecek)

Chinese Parents (Ay İçerisinde Eklenecek)

Earth Defense Force: Iron Rain (Ay İçerisinde Eklenecek)

Endzone - A World Apart

Forts

Might & Magic X Legacy

Mr. Prepper

Narita Boy

Nine Parchments

Outriders

POSTAL 4: No Regerts (Ay İçerisinde Eklenecek)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne

Rhythm Doctor

R-Type Final 2 (Ay İçerisinde Eklenecek)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition

Shio (Ay İçerisinde Eklenecek)

Spintires (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold 2 (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold 3 Gold (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold Crusader 2 (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold Crusader HD (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold HD (Ay İçerisinde Eklenecek)

Stronghold Kingdoms (Ay İçerisinde Eklenecek)

Styx: Master of Shadows

Tales of the Neon Sea

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Ay İçerisinde Eklenecek)

Tomb Raider: The Last Revelation (Ay İçerisinde Eklenecek)

Torchlight (Ay İçerisinde Eklenecek)

Torchlight III (Ay İçerisinde Eklenecek)

Trine: Enchanted Edition (Ay İçerisinde Eklenecek)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Ay İçerisinde Eklenecek)

Watch Your Ride - Biking Game (Ay İçerisinde Eklenecek)

NVIDIA tarafından sunulan Bulut servisinde, Basic, Lansman Özel ve Premium olmak üzere üç farklı abonelik seçeneği bulunuyor. Basic paket ücretsiz olacak iken Premium 74.9 TL ve esasen üç aylık Premium olan Lansman Özel de 149.7 TL üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak. Basic seçeneği ücretsiz olduğu için her bir oturum süresi bir saat ile sınırlandırılacak. Ayrıca sınırlı bir kapasite de söz konusu olacağı için, yoğunluğun olduğu saatlerde kuyrukta beklemek durumunda kalmanız olası olacak. Premium ise sınırsız bir oturum süresi sunacak. Kapasitenin sınırlı olmaz iken, oyunlarınızı RTX desteğiyle de oynayabiliyorsunuz.