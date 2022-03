GeForce NOW'a Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

En kötü bilgisayarlarda bile son çıkan oyunlar dâhil olmak üzere yüzlerce oyunu internetiniz üzerinden deneyimlemenizi sağlayan GeForce NOW'a belli aralıklarla yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor.

Her geçen ay giderek genişleyen GeForce NOW kütüphanesi, Mart ayının son haftasını yedi yeni oyun ekleyerek kapatıyor. Üstelik Nisan ayında gelecek 20 oyun ve ay boyunca gelmesi beklenen birkaç sürpriz sürümle yeni ayı karşılıyor. Bununla birlikte GeForce NOW uygulaması artık Chromebook'larda da kullanıma sunuldu. Bu hafta kütüphaneye eklenen 7 yeni oyunla birlikte Nisan ayında kütüphaneye dâhil olacak tüm oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce NOW Kütüphanesine Eklenen 7 Yeni Oyun

Midnight Ghost Hunt (Steam)

Weird West (Steam)

Dying Light Enhanced Edition (Epic Games Store)

ELEX II (Epic Games Store)

FAR: Changing Tides (Epic Games Store)

Hero’s Hour (Epic Games Store)

Martha Is Dead (Epic Games Store)

GeForce NOW Kütüphanesine Nisan Ayında Eklenecek Oyunlar

Anno 1404 - History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Cities in Motion 2 (Steam)

Crawl (Steam)

Cultist Simulator (Steam)

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

EQI (Steam)

Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam)

Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Offworld Trading Company (Steam)

Ranch Simulator (Steam)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam)

SOL CRESTA (Steam)

Star Control: Origins (Steam)

Spirit of the Island (Steam)

Twin Mirror (Steam)

Wobbledogs (Steam)

Ayrıca Mart ayında kütüphaneye eklenen 27 oyunun haricinde 8 oyun daha kütüphaneye eklendi.