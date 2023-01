GeForce Now'a RTX 4080 Ekleniyor

Bulut tabanlı oyun servisi konusunda sektörün öncü firmalarından olan Nvidia, bir süredir üzerinde çalıştıkları GeForce Now Ultimate aboneliği ile birlikte premium oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bugün tanıtılan abonelik modelinde kullanılan ekran kartları RTX 4080'e kadar çıkabiliyor.

Neredeyse tüm dünyada faal olan ve ülkemizde de bir sunucuya sahip olan GeForce Now bulut tabanlı oyun hizmeti, Ultimate paketiyle birlikte oyun deneyimini arşa çıkarmaya amaçlıyor. Sizin için paket detaylarını derledik...

