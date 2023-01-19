GeForce Now'a RTX 4080 Ekleniyor

Bulut tabanlı oyun servisi konusunda sektörün öncü firmalarından olan Nvidia, bir süredir üzerinde çalıştıkları GeForce Now Ultimate aboneliği ile birlikte premium oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bugün tanıtılan abonelik modelinde kullanılan ekran kartları RTX 4080'e kadar çıkabiliyor.

Neredeyse tüm dünyada faal olan ve ülkemizde de bir sunucuya sahip olan GeForce Now bulut tabanlı oyun hizmeti, Ultimate paketiyle birlikte oyun deneyimini arşa çıkarmaya amaçlıyor. Sizin için paket detaylarını derledik...

GeForce Now Ultimate Fiyatı ve Özellikleri

The #UltimateUpgrade begins today! 🎉



GeForce NOW RTX 4080 SuperPODs are now rolling out, bringing a new level of high-performance gaming to the cloud.



See where 👀 https://t.co/cJGwXpGSuC pic.twitter.com/1OfS8crX7h — 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) January 19, 2023

Günümüzde bulut oyun teknolojisi ileri bir seviyeye gelse de artık eskimiş olarak görülen RTX 20 serisi ekran kartlarının Nvidia GeForce Now platformunda kullanılması, oyunculardan bazı şikayetler alıyordu. Özellikle yakın zamanda çıkan Warhammer 40,000: Darktide gibi oyunların daha yüksek donanımlara ihtiyaç duyması, bu sorunun öne çıkmasına sebep oldu.

Nvidia'nın bir süredir premium oyun deneyimi arayanlar için Ultimate aboneliği üzerinde çalıştığı söyleniyordu. GeForce Now Ultimate bugün ortaya çıktı. Artık GeForce Now Ultimate aboneliğiyle birlikte RTX 4080 ekran kartlarını kullanmak mümkün olacak.

DLSS 3 desteğinin yer aldığı RTX 4080 ekran kartlarıyla birlikte 120 FPS 4K oyun deneyiminin kapıları aralanıyor. Şimdilik ABD'de üç eyalette ve Avrupa'da Frankfurt için aktif hale gelen Ultimate geliştirmelerinin ilerleyen dönemlerde dünyadaki diğer Nvidia sunucuları için gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bugün geçerli olmak üzere RTX 3080 ekran kartları GeFoce Now Ultimate kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi. Nvidia'nın Gameplus ile ortaklığa gittiği ülkemizde şu an için GeForce Now Ultimate abonelik modeli bulunmuyor. GeForce Now Ultimate fiyatı ise aylık 19.99 dolar, altı aylık 99.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.