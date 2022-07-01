GeForce NOW'a Temmuz Ayında 13 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta 6, Temmuz süresince ise toplam 13 oyun katılıyor. Bununla birlikte oyun deneyimini geliştiren yeni özellikler içeren GeForce NOW 2.0.42 hizmet güncellemesi, akış çözünürlüklerini ağ koşullarına en uygun şekilde ayarlayan optimizasyonlar sunuyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Bir diğer önemli haber de GeForce NOW'un Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Samsung Oyun Merkezi’nde (Gaming Hub) artık yüklenmiş şekilde kullanıma sunulacak olması. Samsung Oyun Merkezi, daha iyi bir oyuncu deneyimi sağlamak için donanım ve yazılım arasında köprü kuran yeni bir oyun aktarma keşif platformu. Oyuncular, indirme, depolama sınırı veya konsol gerektirmeyen GeForce NOW ve diğer oyun platformlarında yer alan büyük oyunları anında oynayabiliyor. Samsung Smart TV'lerin en iyi yanı, en yeni oyun akışı teknolojisini akıllı TV teknolojisiyle birleştirip görüntü ve ses kalitesi için, konsol benzeri bir performans sunması. Böylece indirme zorluğu ortadan kaldırılıyor ve değerli depolama alanı ya da gecikme ile ilgili endişeler gideriliyor.

GeForce NOW Kütüphanesine Bu Hafta Eklenen Oyunlar

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms (Steam)

Disgaea 6 Complete (Steam ve Epic Games)

Card Shark (Steam ve Epic Games)

KartKraft (Steam)

Hotline Miami (Steam)

NASCAR 21: Ignition (Steam)

GeForce NOW Kütüphanesine Temmuz Ayında Eklenecek Oyunlar