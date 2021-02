GeForce NOW Türkiye Sunucuları için Tarihi Verildi!

Bulut tabanlı oyun servisleri artık iyiden iyiye hayatımıza girdiler diyebiliriz. Bu sayede, sağlanan servis ile iyi bir internet bağlantısı kullanarak istediğiniz yerde istediğiniz zaman oyun oynayabilmeniz mümkün oluyor. NVIDIA bünyesindeki GeForce NOW ise bu servislerden bir tanesi oluyor ve çok yakında ülkemiz açısından önemli bir gelişme yaşanacak. Öyle ki, GeForce NOW Türkiye sunucuları için tarih verildi.

2017 yılının başlarında ücretsiz beta olarak faaliyete geçmiş olan serviste, güncel olanlar da dahil kütüphanedeki bütün oyunları, kuvvetli bir bilgisayara ihtiyacınız olmadan 1080p çözünürlükte kimi zaman 60 FPS ve kimi zaman da 120 FPS akıcılığında oynayabiliyorsunuz. Servis esasında geçtiğimiz yılın başlarında dünya geneliyle aynı zamanlarda ülkemizde de erişime açılmıştı. Ne var ki ülkemize özel sunucular olmadığı için, olması gereken performansı almakta kimi zaman zorluk çekilebiliyordu. Neyse ki bu durum yakın bir zamanda tarihe karışacak.

Geçtiğimiz haftalarda GAME+ ile GeForce NOW arasında gerçekleştirilen anlaşma Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan tarafından yapılan açıklama ile müjdelenmişti. Bu anlaşma, servisin ülkemize özel sunucularının da açılacağı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, artık çok daha iyi bir performans ile çok daha kararlı bir oyun deneyiminin sunulabilecek olması sağlanmış olacak.

GeForce NOW Türkiye Sunucuları Ne Zaman Açılacak?

Duyurunun gerçekleştirilmesinden sonra, bir süredir merak edilen detaylar belirsizliğini koruyorlardı. Yani sunucuların açılış tarihi ve fiyatlandırmanın nasıl olacağına dair net bir bilgiye sahip değil. Beklenen gelişmelerin çok yakında gerçekleşeceği belirtilmişti sadece. Yakın bir zaman önce ise ülkemizde GeForce NOW powered by GAME+ adıyla anılacak olan servisin Twitter hesabı üzerinden beklenen duyuru gerçekleştirildi. GeForce NOW Türkiye sunucuları, ülkemizde Mart ayı içerisinde açılacak.

Beklediğin haber...💚 pic.twitter.com/RufP4MrCxU — GeForce NOW powered by GAME+ (@GFNbyGAMEPLUS) February 6, 2021

Önceden de söylendiği üzere, ilk etapta sınırlı sayıdaki kullanıcıların erişimine açılacak olup zamanla Türkiye geneline yayılacak. Eğer ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan kayıt yaptırabileceğiniz unutmayın.

GeForce NOW şu anda yedi yüz elli kadar oyun kadar oyunun bulunduğu bir kütüphaneye sahip ve bu ay içerisinde otuz yeni oyun daha aboneler ile buluşturulacak. Dahası ise dijital PC oyunu satan mağazalardan almış olduğunuz oyunları da bu servis üzerinden oynayabilmeniz mümkün oluyor.