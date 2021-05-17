GeForce Now’a 15 Yeni Oyun Daha Eklendi: Biomutant da Yolda!

GeForce Now kütüphanesi aylık olarak genişlemeye devam ediyor. NVIDIA tarafından yapılan yeni duyuru ile GeForce Now’a 15 yeni oyun daha eklendi. Peki bu oyunlar hangileri? Detaylar haberimizde.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now kütüphanesi, periyodik olarak eklenen yeni oyunlar ile genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Mart ayı itibarıyla bulut oyun servisi sunucuları GeForce Now powered by Game+ adı altında ülkemizde de faaliyete geçmişti. Bu bağlamda, yeni eklenen oyunlar eşzamanlı olarak ülkemizde de erişime açık hale geliyor.

Şu anda PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android ve Android TV olmak üzere desteklenen cihazlar üzerinden erişebildiğiniz servis için yeni bir duyuruda bulunan NVIDIA, on beş oyunun daha eklendiğini müjdeledi.

GeForce Now’a Eklenen 15 Yeni Oyun Hangileri?

Hemen aşağıdan ulaşabileceğiniz listede, geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunulmuş olan Hoods: Outlaws & Legends oyununun yanı sıra MotoGP21, Battlefleet Gothic: Armada, Outland, Child of Light ve Warhammer 40.00: Inquisitor - Prophecy gibi kaliteli yapımlar da yer alıyor. Ayrıca The Wonderful 101: Remastered oyununun da geri dönüş yapmış olduğunu söyleniyor.

Yeni eklenen GeForce Now oyunlarının listesi şöyle:

Hood: Outlaws & Legends

Battlefleet Gothic: Armada

Bridge Constructor Portal

Child of Light

DoDonPachi Resurrection

Hyperdrive Massacre

MotoGP21

Move or Die

Ostriv

Outland

Space Crew

Three Kingdoms: The Last Warlord

Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy

When Ski Lifts Go Wrong

Biomutant da GeForce Now’a Geliyor!

Yeni eklenen oyunların yanı sıra, Biomutant’ın da çıkışı ile servise ekleneceği müjdelendi. Experiment 101 tarafından geliştirilen açık dünya oynanış sunacak Aksiyon-Rol Yapma Oyunu, THQ Nordic tarafından yayınlanıyor. 25 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak olan oyunda, kılıç ve silah kullanabilen ve dövüş sanatı hareketleri yapabilen insan biçimindeki bir kemirgenin rolüne bürüneceğiz.

Oyunda sunulacak olan dönüşüm sistemi sayesinde, senaryo boyunca karakterimiz gelişecek ve buna bağlı olarak da yeni güçler ve mukavemetler kazanacak. Bununla birlikte, her bir dönüşümün çatışma ve hayatta kalış şeklinize etkisi olacak. Ayrıca yakın dövüş saldırılarınızı, uzak mesafeli silahlarınızı ve Psi güçlerinizi birbirleri ile çeşitli şekillerde kullanarak, çatışmalardan galip çıkmaya çalışacaksınız. Biomutant’ta etraftan bulduğunuz eşyalar ile yeni silahlar ve zırh üretebilmeniz de mümkün olacak.