GeForce Now Kullanıcıları için Sürpriz Açıklama: Zorunlu Geçiş Geliyor!

NVIDIA, ülkemizdeki küresel GeForce Now kullanıcıları için yakın bir bir zaman önce sürpriz bir açıklamada bulundu. Mayıs ayı içerisinde zorunlu GeForce Now powered by GAME+ geçişi yapılacak. Detaylar haberimizde.

Ülkemizdeki GeForce Now kullanıcıları için büyük gün giderek yaklaşıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen duyuru ile GeForce Now powered by GAME+, şu anda kapalı beta testi sürecinde, bildiğiniz üzere ve 15 Mart 2021 tarihinde resmi olarak faaliyete geçilmiş olacak. Diğer bir deyişle, Bulut servisi üzerinden oyun oynayan kullanıcılar, Türkiye sunucularının açılması ile daha kararlı bir oyun deneyimi yaşayabilecekler.

Geri sayım devam ederken, geçtiğimiz Cuma günü yapılan yeni duyuru ile GeForce Now powered by GAME+ paketleri ve bu paketler için belirlenen fiyatlandırma da netlik kazanmıştı. Basic paket ücretsiz olacak iken Premium 74.9 TL ve esasen üç aylık Premium olan Lansman Özel de 149.7 TL üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Açıklanan fiyatlandırmaların beklenenden yüksek olması karşısında sosyal medya üzerinden oldukça büyük tepkilerin doğmasına sebep oldu ve kimi kullanıcılar, küresel hesaplarını kullanmaya devam etmeyi tercih edeceklerini dile getirmişlerdi. Ancak bu kullanıcılar için üzücü olacak bir haber, bugün itibarıyla ortaya çıkmış oldu.

Ülkemizdeki GeForce Now Kullanıcıları, Zorunlu Geçiş Yapacaklar

Mevcut aboneler için resmi internet sayfasında “Daha hızlı ve akıcı bir performans için yerel GeForce NOW hizmetini Türkiye'ye sunmak üzere GAME+ ile iş birliği yaptık. Türkiye'de NVIDIA tarafından yürütülen hizmet, 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.” şeklinde bir ibare yer alıyor Buna göre küresel hesabı olanlar, en geç 3 Mayıs 2021 tarihine kadar bu hesaplarını kullanmaya devam edebilecekler. Ne var ki bu tarihten sonra, GeForce Now powered by GAME+’a geçiş yapmak durumunda kalacaklar.

3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılacak olan geçiş sırasında, sürecin kolaylaştırılabilmesi için halihazırdaki kullanıcılara avantajlı bir fiyatlandırmanın yapılacağı söyleniyor. Ne var ki şu an için herhangi bir detaydan bahsedilmiyor. Bununla birlikte, geçiş esnasında devam eden abonelikleri olan kullanıcılar için de henüz bir açıklama yapılmış değil.

Son olarak, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, GeForce Now powered by GAME+ geçişi zorunlu bir şekilde gerçekleştirilecek. Diğer bir deyişle, eğer küresel hesabında kalmak konusunda kararlı olan kullanıcılar ne yazık ki sistemden otomatik olarak çıkartılacaklar. Yani alternatif bir seçim hakkı sunulmayacak.