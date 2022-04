GeForce NOW'a Demo Özelliği ve 6 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine bugün yeni bir demo deneyimi güncellemesi geliyor ve üyelerin "Ücretsiz Demoları Anında Oyna" bölümünde bulunan belirli demolara anında tıkla ve oyna erişimi sağlanıyor.

Şimdilik Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy is Not an Option ve The RiftBreaker Prologue ile başlayan yeni lansman serisiyle, üyelerin GeForce NOW'da yayınlanan popüler oyunları, oyunun full sürümünü satın almadan önce test etmeleri sağlanıyor. Zamanla bu bölüme birbirinden farklı birçok oyunun eklenmesi planlanıyor.

2021 Epic MegaJam yarışmasının iki finalisti de oyun listesine katılacak ve doğrudan Unreal Engine'den kütüphaneye gelecek. Hızlı tempolu, siber temalı oyun Boti Boi yakınlaştırılabilir ve farklı dünyasında dolaşılabilir. Ayrıca Microwasp Seekers'da, beeBot'lar aranabilir ve hızlı erişim için dosyalar organize edilerek ana kullanıcıya yardımcı olunabilir.

Bu yeniliklere ek olarak 2.0.39 uygulama güncellemesi, genel deneyim iyileştirmeleriyle PC ve Mac için kullanıma sunuluyor ve GeForce NOW Kütüphanesi’ne 6 adet yeni oyun ekliyor.

Yeni demoların yanı sıra kütüphaneye eklenen 6 oyun şu şekilde:

GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (7 Nisan)

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

Northgard (Epic Games Store)

Offworld Trading Company (Steam)

Spirit Of The Island (Steam)

TUNIC (Epic Games Store)

Peki siz GeForce NOW'ın yeni demo özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.