GeForce RTX 3080, DOOM Eternal Karşılaştırması ile Coşturdu!

NVIDIA yeni RTX 30 serisi ekran kartlarını duyurdu duyuralı, son dönemde çıkan ve halen geliştirilme aşamasında olan oyunlar ile ilgili test videoları yayınlanmaya devam ediliyor. Son olarak GeForce RTX 3080 DOOM Eternal karşılaştırması yapıldı.

GeForce RTX 3080 DOOM Eternal Karşılaştırması Nasıl Görünüyor?

Videoda GeForce RTX 3080, GeForce RTX 2080 Ti ile karşılaştırılıyor. Açılışta GeForce RTX 2080 Ti 100 FPS üstü değerde akıcılık sunmuş olsa da, kısa sürede bu değerin 80 - 90 FPS arasına düştüğünü görebiliyoruz. Ancak genel olarak zaman zaman 100 FPS üstünü rahatlıkla gördüğümüz oluyor. GeForce RTX 3080 tarafında ise bırakın 100 FPS altına neredeyse hiç düşmemeyi, zaman zaman 200 FPS değerine yaklaştığı dahi oluyor. Dahası ise bu değerler, 4K çözünürlük açık ve ayarlar da son seviyeye getirilmişken elde ediliyor. Yeni ekran kartının ne derece kuvvetli olduğunu bu şekilde daha iyi anlayabiliyoruz. GeForce RTX 3080 tam bir gövde gösterisi yapıyor desek yalan olmaz.

GeForce RTX 3080 için belirlenen çıkış tarihi 17 Eylül 2020. 10GB GDDR6X belleğe sahip olmanın yanı sıra 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS ve 238 Tensor-TFLOPS. RTX 2080 ile karşılaştırıldığında, bu değerler ile rakibine hız anlamında iki kat fark attığı anlamına geliyor.

DOOM Eternal GeForce RTX 3080 karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!