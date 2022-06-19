Geforce RTX 40 Serisinin Güç Tüketimi Cepleri Yakacak

Ada Lovelace kod adıyla geliştirilen RTX 40 serisi ekran kartlarının bazı özellikleri Twitter'da sızdırıldı. Kopite7kimi adlı kullanıcının verdiği bilgiler kripto para madencilerini üzebilir.

Kullanıcının aktardığı bilgilere göre RTX 40 serisi ekran kartlarının önceki nesle kıyasla 50 ile 100W arasında daha fazla güç tüketecek. Bunun sonucunda ekran kartlarının toplam güç tüketimi 800W civarına ulaşabilir.

Ekran kartının limitlerinde 800W civarına ulaşması beklenen AD102(RTX 4090), açık ara en yüksek güç tüketimi yapan ekran kartı olarak piyasaya girmeye hazırlanıyor. Kopite7kimi ayrıca serinin diğer ürünleri ve mobil versiyonlarla ilgili bilgileri de paylaştı.

RTX 40 Serisi Maksimum Güç Sınırları

AD102 ( RTX 4090 ) - 800W

) - 800W AD103( RTX 4080 ) - 450W

) - 450W AD104( RTX 4070 ) - 400W

) - 400W AD106 (RTX 4060) - 260W

Kullanıcının sızdırdığı bilgilere göre RTX 4080 ve RTX 4070'in mobil versiyonları maksimum 175W ile gelecek.

Şu an sektörde bulunan çoğu güç kaynağı bu yüksek güç tüketimini karşılayamıyor. Ancak her portunda 600W seviyelerine ulaşabilen yeni PCIe 5.0 güç bağlantısı ile bu sorunun aşılabileceği düşünülüyor.

Yine de bu güç tüketim seviyelerine maksimum kapasiteler esnasında ulaşıldığını belirtmekte fayda var. Standart kullanıcıların birçoğu bu güç seviyelerine ekran kartının ömrü boyunca ulaşmıyor. Kopite7kimi, 800W gibi yüksek bir güç tüketimi değerine ulaşmak için hız aşırtma ve güçlü soğutma sistemlerinin bağlatılması gibi işlemlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan bilgilere göre RTX ekran kartlarının 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güç canavarı RTX 4090'ın 2022 Eylül'de çıkacağı düşünülüyor.