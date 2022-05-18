GeForce RTX 4090 Ti'ın Görselleri Sızdırıldı

Yakında çıkması beklenen NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti'ye ait yeni görseller ortaya çıktı ve görünüşe göre daha küçük PC'leri olan kişilerin kasasına yerleştirmekte zorlanabileceği türden bir ekran kartı kullanıcıları bekliyor.

Görseller Chiphell forumlarında yayınlandı ve Wccftech tarafından fark edildi. Founders Edition'ın ısı emicisini ve soğutucusunu da görebiliyoruz. Görseller ayrıca ekran kartının adının karta şık bir görünüm kazandıracak şekilde işlendiği, ısı emicinin etrafını saran metal bir çevreyi gösteriyor.

Ayrıca fazlasıyla büyük olan soğutucusunu da görebiliyoruz. RTX 4090 Ti muhtemelen son derece güçlü ve güce aç bir ekran kartı olacaktır ve bu, aşırı ısınmaması için yoğun bir soğutma çözümüne ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Wccftech'in belirttiği üzere bu ısı emici, bellek kalıpları için termal pedler kullanmak yerine ekran kartını kaplayan taban plakası ve bellek kalıpları ile RTX 3090 ve RTX 3090 Ti'de bulunan hâlihazırda zaten büyük olanlardan daha da büyük görünüyor.

RTX 3090 Ti'ye benzer bir konfigürasyonda en az 12 GDDR6X bellek yongasını soğutmak için yer olacak gibi görünüyor. RTX 3090 Ti ile aynı miktarda bellek görsek de NVIDIA'nın yine ağır soğutma gerektiren daha yüksek özellikli yongaları kullanması bekleniyor. Görsellerden birinde büyük bir alüminyum ısı yayıcı da görülebiliyor ve RTX 30 serisi ekran kartlardaki 23 kanatçığa kıyasla ısı emicilerin 24 kanatçığa sahip olduğunu fark edebiliyoruz.

RTX 4090 Ti İçin Yeni Kasa Temin Etmeniz Gerekebilir

Görsellere bakılırsa RTX 4090 Ti devasa bir grafik kartı gibi görünüyor ve RTX 3090 ve RTX 3090 Ti gibi üç yuvalı veya dört yuvalı bir tasarıma sahip olacak. Bu, kompakt veya daha küçük PC kasaları olan kişilerin karta sahip olsalar bile kullanamayacağı anlamına geliyor ve bu da birçok oyuncu için problem teşkil edecek. Keza daha büyük bir kasa daha iyi hava akışı anlamına gelir ve bu amiral gemisi ekran kartını serin tutmak için buna ihtiyacınız olacak gibi görünüyor.