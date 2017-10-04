Geleceği Elektrikli Araçlarda Gören Şirketlere Ford'da Katıldı

Ford CEO'su James Hackett, geçtiğimiz gün yatırımcılarla yaptığı toplatıda ABD'li otomobil üreticisinin önümüzde beş yıllık planlarını anlattı. Ford'un önümüzdeki beş yıl içinde 14 milyar dolarlık tasarruf yapacağını belirten Hackett, daha fazla kamyon ve elektrikli araç üreteceklerinin sözünü verdi.

James Hackett, toplantıda yaptığı iki saatlik sunumda Ford'un geleceği hakkında konuştu. Amerika'daki kamyon ve spor araç satışlarını artırma planlarından bahseden Hackett, aynı zamanda yeni teknoloji ve hizmetleri geliştirmek için daha fazla ortak kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Hackett ayrıca, Ford'un 2019 yılına kadar ABD'de ürettikleri araçların tümünü yerleşik modemle donatmayı ve 2020 yılına kadar da küresel çapta tüm araçlarının yüzde 90'ında mobil internet bağlantısını kurmayı planladığını açıkladı.

Şirketin çok fazla maliyeti olduğundan da bahseden Ford CEO'su, gelecekte içten yanmalı motorlara yapılan harcamayı azaltacaklarını ve 2022 yılından itibaren tamamen elektrikli araç geliştirmeye odaklanacaklarını ifade etti. Şirketin daha önce önümüzdeki beş yıl içinde 13 elektrikli otomobil sözü verdiğini de hatırlatalım.

Görünen o ki Ford'da geleceği elektrikli otomobillerde görüyor. Bakalım bu çalışmaların meyvesini ne zaman göreceğiz.