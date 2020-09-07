Geleceğin Akıllı Telefonu Nasıl Olacak?

Ufak bir gözlem yaptığımızda akıllı telefonlar, son birkaç yılda önemli adımlar atarak ciddi sıçramalar yakaladı. Bu noktada olasılıklar neredeyse sonsuzdur ve görünüşe göre akıllı telefonları tamamen farklı bir noktaya taşıyacak yeni teknolojiler geliştirilmeye devam ediliyor.

Geleceğin Akıllı Telefonu Neler Sunacak?

Sektördeki çeşitli oyuncular rekabet seviyelerini koruyabilmek adına neler beklememiz gerektiğine yönelik düşüncelerimizin sınırları aşmayı hedefliyor. Bu noktada uzun süreçlerden bahsetmiyoruz, muhtemelen önümüzdeki birkaç sene içerisinde standart hale gelmesini beklediğimiz bazı yeni teknolojiler şu şekilde:

Bugün Hangi Renk? Renk Değiştirebilen Cam Paneller

Vivo gibi bazı şirketlerin renk değiştirebilen cam arka paneller üzerinde çalıştığını iddia eden bazı sızıntılar var. Buna göre cihaz, tek bir dokunuşla renk değiştirebilen elektrokromik cam panel ile kaplanacak ve kullanıcılar, o gün hangi rengi kullanmak istiyorsa onu seçebilecek.

Temelde elektrokromik camın yeni bir buluş olmadığını hatırlatalım ancak Vivo, renk değiştiren bir cam paneli sunan ilk şirket olabilir.

Taşıma Çantasına Son: Kablosuz Kulaklık Yuvasına Sahip Çerçeve

Son zamanlarda popüler hale gelen kablosuz kulaklıklar için ayrı bir taşıma çantası taşımak bazı noktalarda can sıkıcı bir detay olabilir. Görünüşe göre ilerleyen yıllarda bu sorun ortadan kalkacak. Xiaomi tarafından alınan yeni bir patentte kablosuz kulaklık yuvasına sahip bir akıllı telefon görmüştük.

Bu sayede kullanıcılar kablosuz kulaklık için ayrı bir taşıma çantasına ihtiyaç duymayacak ve şarj ile taşıma durumları için direkt olarak akıllı telefonu kullanacak.

Yüzde 100 Ekran için Ekran Altı Kamera

Yüzde 100 ekran hedefinin en önemli sorunlarından birisi, ön kameranın nereye yerleştirileceğidir. Bu noktada pop-up tarzı çeşitli yöntemler ortaya çıkmış olsa da ekran altı kamera, bunların arasında en iddialı olanı. Bu teknolojide kamera, direkt olarak ekranın altında yer alıyor ve dışarıdan bakan biri tarafından fark edilmiyor.

Son açıklamalar dahilinde gördüğümüz şey şu ki, buna oldukça yakınız.

Görüşürüz Wi-Fi Merhaba Li-Fi

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız LiFi, verileri iletmek için radyo frekansı yerine ışığı kullanır ve Wi-Fi'ye kıyasla 100 kat daha hızlı veri aktarımı sunar. Oppo'nun akıllı telefonlarında LiFi kullanabilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz.

Tüm bu teknolojiler şu an pek çok marka tarafından geliştiriliyor ve önümüzdeki birkaç yılda ve hatta belki birkaç ayda hayatımıza dahil olabilirler. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.