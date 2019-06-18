Geleceğin Elektrikli Araçları 10 Dakikalık Şarjla 300 Kilometre Gidebilecek

Elektrikli araçlarla ilgili en çok kaygı duyulan konu, genellikle şarj ve gidilen menzil arasındaki dengesizlik. Şu an en iyi elektrikli araçlar bile saatlerce şarj etmenize rağmen 300 kilometre gibi bir mesafeyi gitmekte zorlanabilir. Tesla araçlarının da bu konuda pek bir farkı bulunmuyor. Ancak geliştirilen yeni bir teknoloji, bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Hunan Üniversitesi Kimya Mühendisi Profesörü olan Zhou Xiaoping, lityum iyon piller alanında yaptığı çalışmalarla hızlı şarj teknolojisine yeni bir soluk getirdi. Kimya Mühendisi Profesörü, yaptığı açıklamalarda malzemelerin ağırlıklı olarak düşük empedanslı iyonik bileşiklerden oluşturulduğunu ifade etti.

Geleceğin elektrikli araçları şarj sorununu tamamen çözecek

Bağımsız test şirketi TUV SUD tarafından yayınlanan raporda; güç hücrelerinin 150 amperlik bir şarj/deşarj performans testinde 5 bine vurduğu ifade edildi.



Her ne kadar şu anda daha çok otonom sistemler üzerinde durulsa bile, yine de araçların hızlı bir şekilde şarj alması ve uzun yol gidebilmesi daha önemli bir problem gibi görünüyor. Tesla ve Panasonic arasında devam eden görüşmelerde de ana gündem konusu büyük oranda şarj ve batarya sistemleri ile ilgili oluyor.

Araçlar şarj sürelerini kısaltıp, daha çok yol gitmeye başlarsa bu otomotiv sektöründe büyük bir devrim olacaktır. Peki sizce de gelecekte araçlar az miktarda şarjla büyük mesafeler alabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.