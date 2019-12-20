Geleceğin Meslekleri: Artırılmış Gerçeklik, Dijital Terzi, Kişisel Veri

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Trendler Zirvesi, önemli konuşmalara sahne oldu. Zirvede konuşan Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Süheyla Özgül “Süper akıllı toplum safhasında yeni meslek grupları doğuyor. Yakın geleceğin meslekleri, artırılmış gerçeklik yolculuk üreticiliği ve dijital terzilik gibi meslekler olacak” dedi.

Her sene başka bir konuyu ele alarak önemli kişileri İTÜ'ye getiren Yatırım Kulübü, 2019 için Geleceğe Adaptasyon başlığını seçti ve geleceğin mesleklerini konuştu. Logo Dijital Dönüşüm Genel Müdürü Süheyla Özgül konuşma yaptı. Yakın gelecekte ‘süper akıllı toplum’ safhasına geçileceğine işaret eden Özgül şu ifadeleri kullandı: “İnsanlığın doğuşundan bu yana toplum beşinci önemli dönüşümünü geçiriyor. İnsanlığın doğuşunun ardından önce doğayla birlikte yaşadığımız avcı toplum, daha sonra tarımsal toplum, sonrasında makineleşmeyle birlikte endüstriyel toplum, ardından bilgisayarların icadı ile bilgi toplumu ve son olarak da ‘TOPLUM 5.0’ olarak da adlandırılan ‘süper akıllı topluma’ dönüşmekteyiz."

Özgül, “Tabii, süper akıllı toplum yeni meslek alanları ihtiyaçları doğuruyor. Yakın gelecekte bugün var olmayan birçok meslekten bahsedeceğiz. Artırılmış gerçeklik yolculuğu için seyahat üreticisi, veri dedektifliği, kişisel veri simsarlığı, yapay zeka satıcıları ve müşterileri bir kere beden ölçülerini sisteme girdikten sonra onlara uygun olabilecek kıyafetleri satacak olan dijital terziler” diye ekledi.