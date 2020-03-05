Geleceğin Süper Bilgisayarlarına AMD Güç Verecek

Geleceğin en hızlı süper bilgisayarlarına AMD işlemci ve ekran kartları güç verecek. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki “El Capitan” süper bilgisayarı hem AMD işlemciler hem de grafik işlem birimleri ile güçlendirilecek.

El Capitan, mevcut en iyi 200 en hızlı sistemden daha fazla güçle süper hesaplama performansı gösterecek. Bu, aynı zamanda mevcut en hızlı sistemden 10 kat daha fazla hız anlamına geliyor. Yeni sistem ABD Enerji Bakanlığı (DOE) Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) tarafından kullanılacak. Temel amacı, Amerika’nın mevcut nükleer silah stokunun simülasyonlar ve yapay zeka aracılığıyla nasıl tükendiğini modellemeye yardımcı olmak olacak.

El Capitan, ulusal güvenlik iş yüklerine ek olarak başka kilit alanları da hedef alacak. Bu, kanser ilaçları ve belirli protenlerin nasıl mutasyona uğradığına dair araştırmaları hızlandırmak için Ulusal Kanser Enstitüsü ve ek olarak ABD Enerji Bakanlığı laboratuvarları ile ortalığı içeriyor. El Capitan ayrıca iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak araştırmalarda da kullanılacak.

Bu sistem, sistemi tasarlayan AMD ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) için büyük bir kazanç. Süper bilgisayarlar eskiden Intel işlemciler ve Nvidia ekran kartları ile yönetiliyordu ancak AMD her iki sektörde de ilerledi ve artık CPU ve GPU AMD tarafından sağlanacak. El Capitan, Zen 4 mimarisine dayanan “Genoa” kod adlı 4. nesil EPYC işlemcileri kullanacak. Ekran kartı tarafında 3. nesil Infinity mimarisine sahip Instinct kartlar kullanılacak. Hesaplama donanımı Cray’ın Shasta sistemi ve Slingshot bağlantısı kullanılarak yerine getirilecek. Sistem tarafından üretilen yüksek ısıyı yönetmeye yardımcı olmak için parçaların hepsi ayrı ayrı su soğutmalı.