Geleceğin Uçan Arabası eVTOL Xpeng X2 Tanıtıldı (Video)

eVTOL Xpeng X2'nin kısa süre önce ilk küresel lansmanı gerçekleştirildi ve 11 Ekim 2022'de Dubai'deki Çin Konsolosluğu, Dubai Uluslararası Ticaret Odası ve Dubai Uluslararası Ticaret Odası temsilcileri de dâhil olmak üzere 150'den fazla katılımcının önünde Skydive Dubai'de Dubai manzarası üzerinde uçtu.

XPENG Başkanı Brian Gu, uçan arabanın Dubai'deki halka açık sergisinin şirket için bir kilometre taşı ve uçan arabaların uluslararası başarısı için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. "Dubai, dünyaca ünlü bir İnovasyon Şehri, bu nedenle X2'nin ilk halka açık uçuş etkinliğini burada düzenlemeye karar verdik." diye ekliyor.

Sekiz Rotorlu Tam Elektrikli Uçan Araba

Dubai Chamber, projenin başlatılmasından bu yana tüm sürece derinden dâhil oldu ve stratejik danışmanlık sağladı. Başkan Vekili ve CEO Hassan Al Hashemi, "X2 uçan arabanın ilk küresel halka açık uçuşu, gelecekteki mobilite sistemini değiştirecek. Uçan araba, Dubai'ye ve liderliğine her zaman ilham vermiş olan hırs, yenilik ve geleceğe yönelik vizyonun özüdür." dedi.

eVTOL Xpeng X2, Xpeng Aeroht tarafından geliştirilen ve üretilen beşinci nesil bir uçan arabadır. Bu yeni araba için dikkat çekici yenilik, şirketin uçuş performansını en üst düzeye çıkarmak için uçan arabanın yüksek verimli aerodinamiğini etkilediğini söylediği kapalı kokpitin tasarımındaki bilim kurgu görünümüdür.

Xpeng X2, ağırlığını sınırlamak için tamamen karbon fiber yapıda yapıldı ve kompakt boyutunda iki yolcuyu ağırlayabiliyor. Şirket, tamamen elektrikli olduğu için uçuş sırasında karbon emisyonu üretilmediğini ve sekiz rotoru sayesinde Xpeng X2 uçan arabanın yaklaşık 35 dakika boyunca 130 km/s'ye varan bir hızla süzülebildiğini belirtiyor.