Gelecek Haftanın Ücretsiz Epic Games Oyunları Belli Oldu

Gelecek haftanın ücretsiz Epic Games oyunları açıklandı. Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games şirketi, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Gelecek hafta 145 TL değerindeki iki oyun tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Gelecek hafta ücretsiz olacak oyunlar ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Oyunları Neler?

Epic Games, oyunculara her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Oyuncuların gönlünde taht kuran şirket, bu hafta aksiyon-macera türündeki Cave Story+ oyununu ücretsiz olarak sundu. Cave Story oyununun yenilenmiş sürümü olarak oyuncuların karşısına çıkan Cave Story+ isimli yapım, 8 ve 16 bit oyunları anımsatıyor. Keyif bir oyun deneyimi sunan Cave Story+’da altı yeni oyun modu, 10 farklı silah ve 15 bölüm yer alıyor. 10 Aralık Perşembe günü saat 18.59’a kadar söz konusu oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Gelecek haftanın ücretsiz Epic Games oyunları açıklandı. Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre gelecek hafta Pillars of Eternity Definitive Edition ve Tyranny Gold Edition isimli oyunlar ücretsiz olarak sunulacak. Haftaya ücretsiz olarak verilecek Pillars of Eternity ve Tyranny isimli iki oyun da RPG yani rol yapma oyunu türünu seven oyunculara hitap ediyor.

Fallout: New Vegas ve South Park: The Stick of Truth oyunları ile tanıdığımız Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Pillars of Eternity, izometrik kamera bakış açısı ile dikkat çekiyor. Pillars of Eternity’de seçtiğimiz yolların kaderimizi şekillendirdiği bir maceraya atılıyoruz. RPG türündeki yapımda canavarlar ile dolu zindanlarda kayıp hazineleri ve antik gizemleri bulmaya çalışıyoruz. Oyunun Definitive Edition olarak isimlendirilen sürümü, “Deadfire Pack”, “Royal Edition Upgrade Pack”, “The White March Part I” ve “The White March Part II” içeriklerini sunuyor.

Rol yapma oyunu türündeki Tyranny de Obsidian Entertainment tarafından geliştrildi. 10 Kasım 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren yapım, tıpkı Pillars of Eternity gibi izometrik kamera bakış açısına sahip. Tyranny’de yapacağınız seçimler oyunun hikayesini şekillendiriyor. Video oyununun Gold Edition isimli sürümü ana oyunun yanı sıra “Portrait Pack”, “Deluxe Edition Upgrade Pack”, “Tales from the Tiers”, “Bastard’s Wound” ve”Official Soundtrack Deluxe Edition” içeriklerini sunuyor.