Gelecek Nesil iPhone’lar Daha Küçük OLED Ekranlara Sahip Olabilir

Daha önce yaptığımız haberde, Apple’ın eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone serisinde önceki modellere kıyasla daha büyük batarya kapasitesi sunacağını sizlerle paylaşmıştık. Bugün yayınlanan yeni rapor ise Cupertino merkezli şirketin 2020’de piyasaya süreceği iPhone modelleriyle ilgili.

Geçtiğimiz yılki amiral gemileri ile hedeflediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple, 2019 iPhone serisiyle kullanıcıların yüzünü güldürmek istiyor.

Şirket, eylül ayında düzenleyeceği lansmanda 5.8-inç, 6.1-inç ve 6.5-inç olmak üzere üç yeni iPhone modeli tanıtacak. 10'uncu yıl özel modeli iPhone X ile başlayan yeni tasarım çizgisini yeni modellerde de korumayı planlayan Apple, özellikle kamera ve batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapacak.

Bugün DigiTimes ’tan gelen bir rapor, gelecek nesil iPhone’larla ilgili çok önemli bir detaya ışık tutuyor. Fakat rapora konu olan modeller 2019 değil, 2020’de piyasaya çıkacak iPhone’ları işaret ediyor.

Rapora göre, 2020 yılında tanıtılacak olan iPhone’lar, bugünün amiral gemisi modellerinden hem daha küçük hem de daha büyük ekranlara sahip olacak. DigiTimes, Güney Koreli şirketler, Samsung ve LG’nin OLED ekranlarından bir tanesini seçerek, üç yeni boyutta daha ince ve daha uygun fiyatlı ekranlar sunacak.

Raporda, 2020 serisinin mevcut 5.8 inç iPhone XS'den belirgin bir şekilde daha küçük olan 5.42 inç ekranla başlayacağı, ardından 6.06 inçlik bir orta modelle ve 6.67 inçlik daha büyük bir versiyonla devam edeceği öne sürülüyor. Apple'ın bugünün amiral gemisi cihazlarında bulunan çerçeveleri ortadan kaldıracağı da raporda öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.