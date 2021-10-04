Uğur Şahin: Gelecek Sene Yeni Aşılar Gerekebilir

Covid-19 pandemisi sırasında dünya genelindeki en etkin isimlerden birisi olan Uğur Şahin, yaptığı açıklama sırasında potansiyel mutasyonlardan korunmak için gelecek sene yeni bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı. İşte Uğur Şahin'in açıklamasından öne çıkan detaylar!

Gelecek Sene Yeni Covid-19 Aşısı Gerekebilir

Delta varyantı gibi mevcut varyantların kullanılmakta olan aşıları zayıflatacak kadar farklı yapıya sahip olmadığını belirten Uğur Şahin, gelecekte vücudun bağışıklık sisteminden kaçabilecek ve mevcut aşıların işe yaramayacağı varyantların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Mevcut varyantlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu yıl içerisinde yeni bir aşı geliştirmenin tamamen gereksiz olduğunu vurgulayan Şahin, öte taraftan gelecek yılın ortasına kadar bu durumun değişiklik gösterebileceğini ifade etti: "Bu sürekli bir evrim ve evrim daha yeni başladı."

Yani Uğur Şahin, önümüzdeki bir yıllık süreçte bağışıklık sistemini aldatabilecek ve mevcut aşıların etkisiz kalabileceği yeni varyantların ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Şahin, daha önceki açıklamalarında mevcut sistem üzerinden yeni bir aşı geliştirmenin çok da zorlayıcı bir süreç olmadığını söylemişti.

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, alerji hikayesi olan kişilerin hastane ortamında aşılanması gerektiğini öneriyor ve enjeksiyon sonrasında on beş dakika ila yarım saat kadar hastanede beklemelerini tavsiye ediyor. Alerjik reaksiyonlar genellikle enjeksiyondan sonraki ilk dört saat içerisinde gerçekleşir ve şişme ya da hırıltı gibi semptomları içerebilir. Ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.